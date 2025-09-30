Toute l’actu en direct 24h/24
CINÉ+ OCS : une programmation spéciale Halloween dantesque pour frissonner tout au long du mois d'octobre

Pour le bien des voisins, il va falloir éviter de crier, à l’instar de Joseph Quinn et Lupita Nyong’o dans «Sans un Bruit : Jour 1». [Gareth Gatrell - © 2024 PARAMOUNT PICTURES]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Halloween c'est le 31 octobre et désormais une tradition bien ancrée en France. Mais pourquoi attendre la fin du mois pour se faire peur ? CINÉ+ OCS prend de l'avance et convie tous les fans de films d'horreur à claquer des dents dès le 1er du mois, avec une monstrueuse programmation, gore et effrayante à souhait.

Pourquoi aimons-nous tant nous faire peur avec les films d'horreur ? La science a peut-être une réponse et elle peut paraître surprenante : ils joueraient un rôle, chez ceux qui en sont friands (et qui ont l'âge de les regarder), dans l’apaisement de l’anxiété et la résilience émotionnelle…

Ces amateurs d’angoisse, de zombies, et autres fantômes auront en tous les cas une belle occasion de se faire du bien en se faisant du mal tout au long de ce mois d'octobre sur CINE+ OCS. Le bouquet de chaînes leur a en effet concocté une énorme programmation horrifique spéciale Halloween qui leur donnera sûrement des idées de déguisement et quelques sueurs froides.

On ne saurait trop recommander aux accros de «jumpscares» au coeur bien accroché de se brancher dans un silence de cathédrale ad hoc sur OCS et de ne pas manquer «Sans un bruit : jour 1» (2024) de Michael Sanorski, avec Lupita Nyong’o et Joseph Quinn (le 1er/10 à 20h50).

La mort continuera de rôder et de les faire sauter au plafond le 3 avec «Moso», un thriller avec Audrey Pirault, Paul Deby et... des bambous tueurs.

Autre diffusion en exclusivité de la chaîne, OCS leur proposera la série «La Famille Rose» (2025), de Tigran Rosine, avec Shirine Boutella (à partir du 21/10, 20h50). Une comédie horrifique sanguinolente sur «une traque, une quête et une crise familiale», qui a valu un prix à Arthur Dupont au festival Series Mania.

Du grand choix sur CINÉ+ frisson

Mais c’est évidemment sur la bien-nommée CINÉ+ frisson que les fans d’horreur devront se rendre pour (sur)vivre encore à de terribles heures d’effroi, plongeant pourquoi pas dans le must-see apocalyptique «28 Jours plus tard» (2003), de Danny Boyle avec Cillian Murphy (le 6/10 à 20h50).

Sous leurs yeux écarquillés et le battant à 10.000 s'offriront ensuite «Cronos» (1993) de Guillermo del Toro (le 11/10 à 1h45), «Sleep» (2024) de Jason Yu (le 30/10 à 20h50), «Roqya» (2024) de Saïd Belktibia avec Golshifteh Farahani (le 31/10 à 19h15), ou encore «Late night with the Devil» (2024) de Cameron Cairnes (le 31/10 à 20h50).

Hormis les coulrophobes qui en perdraient à vie l'envie d'aller promener le chien, «Ça» (2017) d’Andy Muschietti avec Bill Skarsgárd (le 11/10 à 20h50), et «Ça, chapitre 2» (2019) (le 11/10 à 23h) amuseront la galerie.

Et pour une frousse intégrale, la saga «Insidious» sera aussi à l'honneur avec ses cinq volets : «Insidious» (2011) de James Wan avec Patrick Wilson (le 13/10 à 20h50); «Insidious : chapitre 2» (2013) de James Wan avec Patrick Wilson (le 20/10 à 20h50); «Insidious : chapitre 3» (2015) de Lee Whanell avec Delmot Mulroney (le 27/1à à 20h50); «Insidious : la dernière clé» (2018) d’Adam Robitel avec Lin Shaye, et enfin «Insidious : the red door» (2023), de et avec Patrick Wilson (le 10/11 à 20h50).

Les spectateurs plus téméraires qui n’auraient pas encore eu leur dose de sensations fortes, pourront évidemment poursuivre leur macabre périple sur l’appli où les attendent à toute heure de grands classiques du genre à gros outils coupants qu'on ne présente plus tels que «Massacre à la tronçonneuse» (1982) de Tobe Hooper et «Halloween» de Rob Zombie. Il ne sera quand même pas tout à fait interdit de rire, un peu, avec «Le Loup-garou de Londres» (1981) de John Landis (oui oui, le réalisateur d'«Un Prince à New York», des «Blue Brothers» et «Hamburger Film Sandwich»).

De rire (jaune) et de trouille (bleue) il sera encore question avec des pépites plus récentes comme «Cabin Fever, fièvre noire» (2004) d’Eli Roth, «Un Noël sans fin» (2024) de Tyler MacIntyre, «Peter Pan’s Neverland Nightmare» (2025) de Scott Chambers, et le conte fantastique qui revisite le mythe du loup garou, «Teddy» (2021), de Ludovic et Zoran Boukherma.

petites frousses en famille

Et parce qu’Halloween et les enfants c’est aussi une grande histoire d’amour, et pas que pour les friandises, CINE+ Family a pensé à eux avec des histoires pour se faire (un peu) peur : «Hôtel Sinestra» (2024) de Michel ten Horn (le 25/10 à 20h50), «Belphegor, le fantôme du Louvre» (2001) de Jean-Paul Salomé (le 25/10 à 22h30), «Anzu, le chat fantôme» (2024) de Yojo Kuno (le 26/10 à 15h05), ou encore «Chair de Poule» (2016) de Rob Letterman avec Jack Black, et «Chair de Poule 2 : les fantômes d’Halloween» (2018) d’Ari Sandel (30/10 à 20h50), ou encore «Ruby : l’ado Kraken» (2023) de Kirk DeMicco (31/10 à 20h50).

Sur le même sujet Séries : voici les 8 reboots, suites et revivals, les plus attendus ces prochains mois Lire

Puisque c'est dans leur chaudron qu'on fait les meilleurs poisons, les sorcières seront évidemment en goguette en octobre avec «Nanny McPhee» (2006) de Kirk Jones avec Emma Thompson (le 26/10 à 20h50 et le 27/10 à 22h35), et «Nanny McPhee et le Big Bang» (2010) de Susanna White, et même «Un amour de Sorcière» (1997) de René Manzor avec Vanessa Paradis (le 29/10 à 22h30).

divertissementCiné+ OCSTélévisionCinémahalloween

