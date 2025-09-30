Le Youtubeur MrBeast assure qu'il n'a pas pris de risque en enfermant un homme dans une maison en feu dans sa dernière vidéo

MrBeast défend bec et ongle sa dernière vidéo, «Risqueriez-vous de mourir pour 500.000 $ ?», dans laquelle il propose à un homme de relever le défi de récupérer des sacs d’argent avant de s'échapper d'une maison en flammes.

Il a littéralement enflammé la Toile. MrBeast est au cœur d’une nouvelle polémique depuis ce week-end. La dernière vidéo de la star de YouTube a suscité l’ire d’internautes qui l’accusent d’avoir volontairement exposé un homme à un très grand danger.

Quand d’aucuns évoquent «un coup de pub», certains utilisateurs des réseaux sociaux qualifient l’entreprise de «dystopique» et «d'humiliante». Dans la vidéo en question, mise en ligne samedi et intitulée «Risqueriez-vous de mourir pour 500.000 $ ?», il annonce qu'un homme va être confronté à une série de «pièges mortels» sur le thème du feu avec pour possibilité, s’il parvient à les relever, de remporter un demi million de dollars (425,71 millions d'euros).

Le challenge pourrait pousser le concurrent à «se faire propulser dans les flammes par un canon, sauter à travers des anneaux de feu mortels et survivre à d'énormes explosions», est-il indiqué. La vidéo s'ouvre sur le participant attaché à une chaise dans une pièce dévorée par les flammes et dans laquelle ont été disposés des sacs remplis de billets qui lui sont promis s'il parvient à s'extirper de l'incendie avec.

«Un cascadeur professionnel»

MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, souligne au début de sa vidéo de 25 minutes que le participant, Eric, est un cascadeur, mais annonce qu’il va «le pousser au maximum».

Après que les spectateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes, le Youtubeur a publié des messages sur X et YouTube. «Je voulais juste souligner que nous prenons la sécurité très au sérieux», a écrit le créateur de contenu dans un commentaire de sa vidéo. «Chaque défi a été testé par plusieurs cascadeurs. Nous avons une équipe de secours complète en alerte, composée de pompiers, de secouristes et de plongeurs, équipée d'une ambulance et d'un camion de pompiers. Nous avions également une équipe de pyromanes pour contrôler les incendies et utiliser plusieurs méthodes d'extinction pour chaque défi afin de pouvoir éteindre l'incendie en cas de problème.» Il a ajouté : «Mais notre coordinateur de cascades a fait un travail incroyable, comme toujours, et aucun de ces systèmes n'a jamais été nécessaire. Je voulais juste être transparent avec vous tous car j'ai vu des inquiétudes !»

MrBeast had a contestant TRAPPED inside a BURNING house to win $500,000 in his new video 😳🔥💰

pic.twitter.com/o5Kvatbkps — Killa 🌺 (@KillaKreww) September 27, 2025

Il a aussi assuré sur X : «Si vous êtes curieux, nous avions évidemment une ventilation pour la fumée et un coupe-circuit pour éteindre les incendies. Nous avons fait appel à des professionnels pour tester cela en profondeur et, comme indiqué, le gars dans la vidéo est un cascadeur professionnel. Je prends la sécurité plus au sérieux que vous ne pouvez l'imaginer.» A noter qu'Eric a finalement relevé le défi et remporté un butin de 350.000 dollars.

Ce n’est pas la première fois que les vidéos de MrBeast, l’un des créateurs de contenus les plus populaires au monde, suscite la polémique. En mai notamment, le gouvernement mexicain l'avait accusé d'avoir «exploité» les pyramides mayas pour une vidéo. Il a aussi organisé, l'année dernière, les Beast Games, un jeu dans lequel se sont affrontées 1.000 personnes au travers de défis divers et variés, avec à la clé un pactole de 5 millions de dollars. Certains des candidats ont par la suite affirmé avoir été «exploités» pendant le tournage.