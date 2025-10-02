Miss France : à quelle date et dans quelle ville l'édition 2026 aura-t-elle lieu ?

On sait depuis ce jeudi où et quand se déroulera l'élection de Miss France 2026. Elle aura lieu au Zénith d’Amiens, le samedi 6 décembre prochain.

Ce sera une grande première pour la capitale historique de la Picardie. La prochaine élection de Miss France aura lieu le 6 décembre 2025 au Zénith d'Amiens, ont fait savoir La Société Miss France et TF1, qui diffuse le concours.

«Ce choix marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’élection Miss France. Une nouvelle région accueillante, passionnée, et un public attendu nombreux, pour vivre ensemble l’un des événements les plus suivis de l’année», indique ce jeudi le site de la métropole.

«C'est une immense fierté (…) Pendant plusieurs jours, notre ville vivra au rythme du concours et sera sous les projecteurs (...). Des millions de téléspectateurs vont découvrir nos atouts, notre patrimoine et notre sens de l'hospitalité. C'est une formidable vitrine pour Amiens !», a déclaré le maire, Hubert de Jenlis.

Les 30 candidates au titre se rendront donc dans les Hauts-de-France, où elles tenteront de succéder à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.



Cette année, le comité n’a donc pas souhaité organiser le concours plus tard en décembre, comme c’était le cas depuis 2015, relève Actu.fr, et se retrouvera donc diffusé le même soir que le Téléthon.

L’an passé, la finale avait rassemblé près de 7,6 millions de téléspectateurs en direct sur TF1.