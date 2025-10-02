Peaky Blinders : deux nouvelles saisons de la série vont voir le jour, avec Cillian Murphy à la production

Selon une information confirmée par le site américain Deadline, deux nouvelles saisons de «Peaky Blinders» ont été officiellement commandées par Netflix et la BBC, avec Steven Knight aux commandes, et Cillian Murphy à la production.

L’histoire est loin d’être terminée. Alors que le film «The Immortal Man» - attendu sur Netflix dans le courant de l’année 2026 - devait servir de saison 7 à «Peaky Blinders», sans trop savoir ce que l'avenir réservait à la série, le site américain Deadline vient d’annoncer la décision de Netflix et de la BBC de donner deux saisons supplémentaires à la fiction créée par Steven Knight. Cillian Murphy, l’interprète de Tommy Shelby, sera présent au générique en tant que producteur exécutif.

Chaque saison sera déclinée en six épisodes, et suivra la nouvelle génération du célèbre clan originaire de Birmingham. «Angleterre, 1953. Après avoir été lourdement bombardée, la ville de Birmingham bâti un meilleur futur dans le béton et l’acier. Dans la nouvelle ère des Peaky Blinders de Steven Knight, la course pour contrôler ce projet massif de reconstruction atteint un niveau de brutalité aux dimensions bibliques. Voilà une ville qui présente des opportunités et des dangers sans précédent. Avec la famille Shelby située dans son cœur saignant», précise le synopsis officiel.

Aucun détail concernant le lancement de la production ou le casting n’a été communiqué pour le moment. Le film «The Immortal Man» est actuellement en production, et devrait débarquer sur Netflix dans le courant de l’année 2026. Cillian Murphy y renfilera le costume de Tommy Shelby avec, à ses côtés, son frère Arthur (Paul Anderson) et sa sœur Ada (Sophie Rundle). Stephen Graham, qui incarnait le syndicaliste Hayden Stagg dans la dernière saison, aura un rôle plus important dans l’intrigue. Barry Keoghan, Rebecca Ferguson et Tim Roth feront quant à eux leurs débuts dans l’univers de la série.