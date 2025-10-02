Tron Ares : Jared Leto fait une apparition vertigineuse au sommet d'un building de Piccadilly Circus (Vidéo)

Venu inaugurer hier soir l’expérience immersive Tron Ares ouverte au public pour 24 h, l’acteur a fait une apparition remarquée à plusieurs mètres de hauteur.

Jared Letto n’a pas froid aux yeux. L’acteur a fait une apparition vertigineuse au sommet d’un building de la célèbre place de Piccadilly Circus, mercredi soir, à Londres. Le comédien de 53 ans, venu inaugurer l’expérience immersive Tron Ares, qui propose aux fans de plonger dans l’univers du film pour la journée de ce jeudi, a été filmé à plusieurs mètres de hauteur au-dessus des panneaux publicitaires de l’emblématique carrefour londonien.

En long manteau rouge, l’acteur a semblé à son aise, saluant les fans et faisant d’ailleurs semblant de se lancer dans le vide, comme le montre une vidéo relayée par le magazine Deadline.

Jared Leto pretends to jump off the building in London during the #TronAres takeover of the Piccadilly Circus Lights pic.twitter.com/sOhqJp8Cv9 — Deadline (@DEADLINE) October 1, 2025

Une apparition qui a fait le bonheur des fans, une semaine avant la sortie de «Tron : Ares», troisième volet de la franchise lancée en 1982 avec «Tron», un film de Steven Lisberger devenu culte, suivi en 2010 par la sortie de «Tron : Legacy», réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit notamment le film «Top Gun».

Attendu le 8 octobre dans les salles françaises, le long métrage réalisé par Joachim Rønning (Maléfique : le pouvoir du mal, Pirate des Caraïbes : la vengeance de Salazar) raconte l’histoire d’Ares, un programme informatique, incarné par Jared Leto. Envoyé du monde numérique vers le monde réel, ce dernier devra relever une mission périlleuse qui marquera la rencontre entre l’humanité et des êtres d'intelligence artificielle. Le film réunit également à l’écran Gillian Anderson, Greta Lee, Evan Peters ou encore Jeff Bridges.