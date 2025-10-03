Faustino Oro : qui est ce génie de 11 ans surnommé le «Messi des échecs» ?

Surnommé le «Messi des échecs», Faustino Oro a remporté le tournoi «Legends & Prodigies» à Madrid (Espagne) la semaine dernière, obtenant ainsi sa première norme de grand maître (GM) sur les trois nécessaires pour décrocher le titre. Mais, qui est donc ce petit prodige argentin de 11 ans ?

Un génie précoce. Faustino Oro, joueur d'échecs, a remporté le tournoi «Legends & Prodigies» 2025 à Madrid (Espagne) avec un résultat de 7,5/9, sans aucune défaite, à seulement 11 ans. Cet exploit lui a non seulement permis de gagner sa première norme de grand maître (GM), mais également d'atteindre un classement Elo de 2.759, le plus élevé jamais enregistré pour un joueur de moins de 12 ans. Un prodige venu d'Argentine déjà surnommé le «Messi des échecs», en référence à son compatriote Lionel Messi qui a connu la carrière footballistique qu'on lui connaît.

Le petit garçon, qui a découvert les échecs en 2020, s'est rapidement distingué grâce à son style de jeu unique, lui permettant de s'imposer dans des longues finales, de dominer sur le plan positionnel, ou encore de marquer des points avec des attaques originales. L'ancien champion du monde Veselin Topalov l'a notamment décrit comme «le joueur à la progression la plus rapide au monde».

Et de fait, en juin 2024, il est devenu le plus jeune maître de la Fédération internationale des échecs (Maître FIDE), titre décerné aux joueurs satisfaisant certains critères de performance, à l'âge de 10 ans, 8 mois et 16 jours. Ce record a depuis été battu par Roman Shogdzhiev en mai dernier.

En passe de devenir le plus jeune grand maître de l'histoire

Le jeune champion a de nouveau marqué l'histoire lors du tournoi «Legends and Prodigies» le mois dernier, en décrochant sa première norme de grand maître international (GMI) à seulement 11 ans. Par ailleurs, son classement Elo de 2.509 a fait de lui le premier joueur de moins de 12 ans à franchir la barre des 2.500 Elo.

Désormais, il lui reste environ quatre mois afin d'obtenir sa deuxième et troisième normes afin de battre le record d'Abhimanyu Mishra, qui est devenu le plus jeune GM de l'histoire à 12 ans.

«C'est un génie, et peu importe qu'il obtienne le titre de grand maître en un temps record. L'émergence de Fausti est un accomplissement pour les échecs argentins, pour ceux d'entre nous qui aiment ce jeu et qui, pour la première fois dans l'Histoire, espèrent voir un Argentin parmi l'élite du jeu d'échecs», a confié son entraîneur, Jorge Rosito, au média argentin Infobae.

Faustino Oro est attendu à la Coupe du monde à Goa (Inde), à la Coupe d'Europe des clubs en Grèce et un tournoi privé en Argentine.