Kim Kardashian opte pour une nouvelle coupe de cheveux ultra-courte

Kim Kardashian a arboré une nouvelle coupe de cheveux à l’occasion de la Fashion Week de Paris. La star américaine a dit adieu à ses longueurs.

Un virage capillaire inattendu. Présente à Paris pour la Fashion Week, Kim Kardashian est apparue ce samedi 4 octobre au défilé Alaïa avec une toute nouvelle coiffure qui a fait crépiter les flashs des photographes. Il faut dire que le changement est radical. La femme d’affaires de 44 ans a en effet troqué ses longueurs XXL contre une coupe courte.

Plus précisément, il s’agit d’une coupe «pixie» (coupe de lutin), agrémentée d'une frange effilée à l'effet mouillé, comme le rappelle la star américaine en légende de sa publication Instagram.

Cette coupe «à la garçonne» a été popularisée par l'actrice Audrey Hepburn avec son rôle dans le film «Roman Holiday» (1953), de William Wyler, et a fait son grand retour ces dernières saisons, s’imposant à nouveau comme un symbole d’élégance et d’audace.

Ce nouveau style sophistiqué rappelle surtout celui de sa mère, Kris Jenner, qui a adopté la «pixie haircut» pendant des décennies. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont d’ailleurs souligné la ressemblance frappante entre mère et fille.

D’autres se demandent toutefois si cette nouvelle coiffure est authentique ou s’il s’agit d’une perruque parfaitement ajustée, Kim Kardashian étant habituée à jouer avec son image.