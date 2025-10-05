Paris Fashion Week : Meghan Markle fait une apparition surprise au défilé Balenciaga

Alors que la Fashion Week de Paris bat son plein, Meghan Markle a été aperçue ce samedi au défilé Balenciaga, dirigé pour la première fois par Pierpaolo Piccioli.

Une précieuse alliée. Ce samedi 4 octobre s'est tenu à Paris le tout premier défilé de l’Italien Pierpaolo Piccioli pour Balenciaga, au siège du groupe Kering. Après une décennie sous Demna, le nouveau directeur artistique de la maison de luxe - qui a été au service de la maison Valentino pendant plus de vingt ans - a dévoilé sa collection printemps-été 2026.

Et pour ce grand jour, il a pu compter sur le soutien de sa grande amie… Meghan Markle. L’épouse du prince Harry, qui assistait à la Fashion Week de Paris pour la toute première fois, a en effet pris place au premier rang, offrant ainsi par sa présence un coup de projecteur supplémentaire sur ce nouveau chapitre de Balenciaga.

Férue de mode, la duchesse de Sussex est apparue tout de blanc vêtu avec un costume oversize, agrémenté d’une cape et une paire d’escarpins noirs. Côté cheveux, l’ancienne actrice avait opté pour une coiffure tout aussi minimaliste et sophistiquée en arborant un chignon bas au fini ultra-plaqué.

meghan markle by diggzy for balenciaga show pic.twitter.com/MNStYsPjAB — 𝓕avs (@favspopculture) October 4, 2025

The duchess of Sussex Meghan Markle in Balenciaga Show pic.twitter.com/Tr1y5jViCz — Sara Eli (@SaraEli256) October 4, 2025

The Duchess of Sussex, Meghan Markle, made her Paris Fashion Week debut at Balenciaga by Pierpaolo Piccioli’s Spring/Summer 2026 show.



🎥 by Tianwei Zhang (IG) pic.twitter.com/iw7UUGfPgq — art8amby (@art8amby) October 4, 2025

Sur la guest list figuraient également la star du film culte «Le diable s’habille en Prada», Anne Hathaway, bientôt de retour au côté de Meryl Streep dans le deuxième volet, mais aussi Georgina Rodriguez, Isabelle Huppert, Laetitia Casta, la comédienne Philippine Leroy-Beaulieu ou encore l’actrice et réalisatrice Charlotte Lebon.

Installée depuis six ans aux Etats-Unis avec son mari et leurs enfants, Archie et Lilibet, Meghan Markle n’avait pas voyagé en Europe depuis les funérailles de la reine Elizabeth II, en 2022.