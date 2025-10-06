Céline Dion : la star s’offre une soirée rock avec ses fils au concert de Paul McCartney

Toute l’actu en direct 24h/24
La diva canadienne de 57 ans est apparue tout sourire.
Alors que ses apparitions publiques se font rares, Céline Dion a été aperçue ce week-end au concert de Paul McCartney. La diva canadienne, qui lutte contre une maladie neurologique, était accompagnée de ses trois fils. 

Une sortie familiale remarquée. Discrète depuis l'annonce de sa maladie, le syndrome de la personne raide, Céline Dion a été vue ce samedi 4 octobre au concert de Paul McCartney. Désormais âgé de 83 ans, l’ancien membre des Beatles se produisait à l’Allegiant Stadium, à Las Vegas, dans le cadre de sa tournée «Got Back». Comme en témoignent plusieurs photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la chanteuse a profité de ce show en famille. 

La diva canadienne de 57 ans est apparue tout sourire aux côtés de ses trois fils, René-Charles, 24 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, âgés de 14 ans. Coiffée d’un béret et tout de noir vêtue, l’interprète de «Pour que tu m'aimes encore» a notamment été filmée en train de faire le signe des cornes, le geste emblématique des rockers. 

Cette apparition coïncide avec une autre actualité autour de Céline Dion. On a en effet appris récemment que le star prêtera sa voix dans la version française du film d'animation en 3D «High In The Clouds» («Là-haut dans les nuages»), qui sortira en 2027, et basé sur le livre éponyme de…Paul McCartney, également auteur de littérature jeunesse. Paru en 2005, son ouvrage suit les aventures de Wirral, un jeune écureuil. On lui doit également «La boussole magique» (éd. Michel Lafon).

Sur le même sujet Céline Dion : la chanteuse aurait annulé à la dernière minute sa prestation à l'Eurovision en raison d'«une crise l'empêchant de chanter» Lire

Malgré la maladie, Céline Dion continue de nourrir sa passion pour la musique en allant voir ses artistes préférés sur scène. En juin dernier, elle a été vue dans la même salle pour le concert de Coldplay. D’ailleurs, le chanteur du groupe de pop-rock anglais, Chris Martin, lui avait rendu hommage. «Céline, ma merveilleuse sœur», avait-il lancé avant de reprendre en fredonnant : «Tu fais battre mon cœur, encore et encore. Que tu sois près, que tu sois loin, tu es une superstar absolue. Un tonnerre d'applaudissements pour la légendaire Céline Dion».

