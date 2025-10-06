Halloween : le camp des lames d'acier va plonger le parc Astérix dans la terreur

«Peur sur le parc» rouvre ses portes au Parc Astérix. Parmi les nouveautés phares de l'édition 2025, une toute nouvelle zone : le camp des lames d'acier.

Halloween et le Parc Astérix, c'est une histoire qui dure. Ce week-end, le traditionnel événement «Peur sur le parc» a rouvert ses portes et promet de faire frissonner les visiteurs jusqu'au 10 novembre prochain.

Des nocturnes sous le signe de Brakkor

Si le parc restera ouvert en journée pour les sorties en famille, il met l'accent sur ses soirées effrayantes. Au total, 12 nocturnes vont avoir lieu entre le 11 octobre et le 10 novembre, avec des horaires s'étirant de 19h à 1h du matin (11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre et 1er, 8 et 10 novembre). Attention, l'accès est limité et nécessite l'achat d'un billet spécifique au tarif de 51 euros.

Grande nouveauté de l'année ? L'ouverture du camp des lames d'acier. Dans cette zone désaffectée à l'ambiance postapocalyptique, qui rappelle fortement l'univers de Mad Max, c'est Brakkor qui règne en maître.

Sur place, deux spectacles déconseillés aux jeunes enfants s'enchaînent dans une ambiance brûlante : Le dernier brasier et Brakkor : L'affrontement. Un «lâcher» de psychopathes armés de tronçonneuses viendra ajouter du piment (et du bruit) à cette fête un peu particulière. Et en toute fin de soirée, les visiteurs pourront profiter du grand défilé des monstres avant de rejoindre la sortie.

Dans les autres zones, pendant toute la durée de «Peur sur le parc», pas de surprise avec encore davantage de monstres qu'à l'accoutumée dans les allées (300 artistes présents chaque jour), et surtout cinq maisons hantées à parcourir à pied. Le programme 2024 est reconduit avec Le tombeau des dieux, Catacombes, La colère d'Anubis, Mission perdue, et Les enfers de Pompéi.

On vous conseille aussi un passage par les Rues de Paris, la zone centrale du parc, généralement riche en apparitions inquiétantes.

Enfin, cette nouvelle période d'Halloween est une belle occasion de découvrir la toute dernière attraction du parc, Cétautomatix, dont la mise en route avait été retardée, il y a quelques semaines. Ouvert depuis août, Ce spinning coaster familial, accessible à partir d’1m, propose un ride tournoyant et constitue une parfaite entrée en matière pour les plus jeunes.

«Evénément Peur sur le parc», au Parc Astérix, du 4 octobre au 10 novembre, 60128 Plailly