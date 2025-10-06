Oasis : le guitariste du groupe, Paul «Bonehead» Arthurs, quitte la tournée pour soigner son cancer

Atteint d’un cancer de la prostate, Paul «Bonehead» Arthurs, le guitariste emblématique du groupe britannique Oasis, a annoncé devoir se retirer temporairement de la tournée mondiale afin de suivre un traitement.

Une pause nécessaire. Depuis cet été, le groupe de pop-rock britannique Oasis, reformé après seize ans de séparation, fait à nouveau vibrer les scènes du monde entier, pour le plus grand bonheur des fans. Malheureusement, cette tournée retrouvailles va se poursuivre sans l’un des piliers : le guitariste Paul «Bonehead» Arthurs, membre co-fondateur du groupe.

Celui qui avait quitté Oasis en 1999, peu avant la sortie de l’album «Standing on the Shoulder of Giants», souffre d’un cancer de la prostate, diagnostiqué en début d’année. Âgé de 60 ans, le musicien doit ainsi s’éloigner momentanément de la scène pour se concentrer sur son traitement, a-t-il annoncé sur son compte Instagram. Par conséquent, Paul Arthurs manquera les prochaines dates prévues à Séoul, Tokyo, Melbourne et Sydney.

de retour en novembre

«Je suis vraiment triste de manquer ces concerts, mais je me sens bien et je serai de retour à temps pour l’Amérique du Sud», a rassuré l’artiste, qui «réagi très bien au traitement». «Passez un excellent moment si vous y allez ce mois-ci, et je vous reverrai sur scène avec le groupe en novembre», a promis le guitariste qui, en 2022, avait déjà dû faire face à un cancer des amygdales.

Pour mémoire, la tournée d’Oasis s'achèvera à l'Estádio do Morumbi de São Paulo, au Brésil, le 23 novembre.