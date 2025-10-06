Vaimalama Chaves : l'ancienne Miss France se rase la tête en soutien aux femmes atteintes d'un cancer du sein

En plein mois d’Octobre Rose, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, élue Miss France 2019, s’est rasée intégralement le crâne pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein. La jeune femme a fait don de sa longue chevelure.

Un geste fort pour la bonne cause. À l’occasion du lancement d’Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves s'est rasée la tête pour faire don de sa longue chevelure. «Nouveau départ pour une nouvelle vie. Pas pour moi, pour elles», a écrit la reine de beauté sur Instagram, en légende d’une vidéo, où on peut la voir utiliser elle-même la tondeuse.

«Pour ce mois d’Octobre et pour soutenir des femmes chères à mon cœur, tout en soutenant tous ceux qui en ont besoin, je me suis dit que si ces cheveux pouvaient rendre quelqu’un heureuse, alors je pouvais le faire. Pour Elle, qui a été émue, pour Elles, qui recevront mes cheveux, pour eux, qui cherchaient un soutien silencieux, voici mon ruban rose», peut-on lire dans son message.

Pour mener à bien cette initiative, la Tahitienne de 30 ans s’est entourée d’une coiffeuse professionnelle et a collaboré avec l’association «Les Pas d’Chichi», spécialisée dans la création de prothèses capillaires pour les personnes atteintes de cancer. Sur les réseaux sociaux, son geste a suscité une vague d'admiration. De nombreuses Miss France ont notamment salué sa démarche dans les commentaires. «Mais meuf !!! Y-E-S ! The QUEEN !!!», a écrit Diane Leyre. «Une reine ma Vai», a réagi Indira Ampiot. Clémence Botino, Laury Thilleman ou encore Flora Coquerel ont, elles aussi, applaudi ce bel acte de solidarité.

Pour rappel, le cancer du sein représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Dès 25 ans, un examen clinique est recommandé une fois par an.