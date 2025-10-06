«The Walking Dead» : plus de 1.000 accessoires emblématiques de la franchise mis aux enchères

Plus de 1.000 accessoires issus de la saga à succès «The Walking Dead» sont mis aux enchères jusqu’au 1er novembre prochain.

C’est une occasion à ne pas manquer pour les fans. Une vente aux enchères spéciale «Walking Dead» est actuellement organisée par la maison Heritage Auctions. D’une ampleur impressionnante par le nombre d’objets proposés, elle s’est ouverte ce 6 octobre et se tiendra jusqu’au 1er novembre.

Ce ne sont pas moins de 1.000 accessoires issus de la franchise qui figurent au catalogue et qui repartiront avec les plus offrants. Cette collection, qui est à consulter ici, comprend entre autres accessoires des costumes, des armes, des décors, des prothèses ou encore des véhicules, tous vus à l’écran au long des onze saisons du programme qui a plongé les téléspectateurs dans un terrifiant monde post-apocalyptique.

Parmi les lots les plus onéreux, on trouve le chapeau de shérif de Rick Grimes et le katana de Michonne avec pour chacun une mise à prix à 5.000 dollars (4.266 euros).

La moto Triumph Bonneville, une des arbalètes de Daryl Dixon, la batte de baseball de Negan ou encore le magnum de Rick Grimes, démarrent à 10.000 dollars (8.533 euros).

Quant à la Pontiac GTO apparue dans la saison 1 et signée par Andrew Lincoln, les enchères commencent à 25.000 dollars (21.333 euros).

«Cette vente aux enchères célèbre l'incroyable héritage de l'univers ‘The Walking Dead’ et sa communauté de fans dévouée à travers le monde», déclare Rob Fox, vice-président exécutif de la production pour AMC Networks et AMC Studios. «Notre partenariat avec Heritage Auctions nous permet de partager l'art et la narration de cet univers avec les collectionneurs, leur offrant ainsi la possibilité de posséder un élément tangible de la série originale et de ses séries dérivées populaires qui continuent de développer la franchise et de captiver des millions de personnes.»

«C'est l'une des ventes aux enchères les plus palpitantes de l'histoire d'Heritage», déclare Joe Maddalena, vice-président exécutif d'Heritage Auctions. «Il ne s'agit pas seulement d'accessoires et de costumes. Ce sont les pièces maîtresses d'une série qui a révolutionné la télévision moderne, et elles sont désormais à saisir.»