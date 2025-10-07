«A Knight of the Seven Kingdoms» : on connaît enfin la date de diffusion de spin-off de «Game of Thrones»

HBO a dévoilé l’affiche et la date de diffusion de la série «A Knight of the Seven Kingdoms», le prochain spin-off de «Game of Thrones».

L’univers de Westeros va de nouveau s’étendre. HBO a (enfin) officialisé la sortie prochaine du spin-off de «Game of Thrones», «A Knight of the Seven Kingdoms», en dévoilant ce lundi une date de diffusion et une première affiche.

Sur cette dernière apparaissent Ser Duncan le Grand (alias Dunk, incarné par Peter Claffey) et son jeune écuyer chauve, Egg (joué par Dexter Sol Ansell). La tagline indique «A tall tale that became legend» («le grand conte devenu légende»).

Commandée en avril 2023, et écrite et produite par George R.R. Martin et Ira Parker, avec la participation de Ryan Condal («House of the Dragon»), «A Knight of the Seven Kingdoms» comptera trois saisons, une pour chaque histoire des «Chroniques du chevalier errant» écrites par George R.R. Martin :

«Le Chevalier Errant», «L'Épée Lige» et «L'Œuf de Drago».

L’action de la série se déroule à une époque où les Targaryen règnent encore sur le Trône de Fer. Le synopsis : «Un siècle avant les événements de ‘Game of Thrones’, deux héros improbables erraient à Westeros… un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient encore le Trône de Fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu, de grandes destinées, de puissants ennemis et des exploits périlleux attendent ces amis improbables et incomparables».

«Cinquante ans après la disparition des dragons, les gens commencent à se demander ‘ Mais pourquoi ces gens (les Targaryen) sont-ils encore au pouvoir ?’», a expliqué Ira Parker à Entertainment Weekly. «Dans cette série, nous partons de la base, nous commençons tout en bas. Nous ne sommes pas avec les seigneurs et les dames, les rois et les reines.» (…) C’est du brut de décoffrage, du dur, du médiéval âpre, avec des chevaliers, le froid, mais aussi une petite touche légère et pleine d’espoir», a ajouté la co-créatrice.

«A Knight of the Seven Kingdoms» arrivera en janvier 2026 sur HBO. A noter que les fans de GOT n’auront ensuite que quelques mois à attendre pour découvrir la saison 3 de «House of the Dragon» (dont l’intrigue se situe un siècle avant celle de « A Knight of the Seven Kingdoms») qui devrait quant à elle être dévoilée en juin.