Down Cemetery Road : de quoi parle cette série avec Emma Thompson diffusée sur Apple TV+ ?

Apple TV+ s’impose de plus en plus comme une référence dans le monde du polar. La série «Down Cemetery Road», adaptée des romans de Mick Herron, l’auteur de la saga littéraire derrière «Slow Horses», débarque le 29 octobre avec Emma Thompson au casting.

Encore une bonne inspiration. Apple TV+ enchaîne les séries à succès, et il semblerait que son dernier projet, «Down Cemetery Road», dont la mise en ligne débutera le 29 octobre prochain, s’apprête à suivre le même chemin. Adaptation des romans de Mick Herron «The Oxford Investigations», l’auteur de la saga littéraire derrière l’incontournable «Slow Horses», cette série réunie Ruth Wilson et Emma Thompson à l’écran.

La première y incarne Sarah Tucker, une femme au foyer sans histoire qui, après une explosion et la disparition inquiétante d’une enfant dans une banlieue calme d’Oxford, fait appel aux services de la détective privée Zoë Boehm, pour tenter de faire la lumière sur ces événements. Mais plus elles cherchent, plus elles se heurtent à des personnes peu enclines à les aider dans leur quête. Elles se retrouvent aussitôt impliquées dans une conspiration complexe où des gens supposément morts sont bel et bien vivants, tandis que d’autres, en vie, se retrouvent six pieds sous terre.

Après ses prouesses dans la science-fiction (Invasion, Foundation, Severance, For all man kind,...), Apple TV+ s’impose petit à petit comme une référence du polar, genre où elle se distingue déjà avec «Slow Horses», «Hijak» ou encore «Dope Thief». «Down Cemetery Road» ne fait pas exception, l’écriture acérée des romans de Mick Herron étant parfaitement mise en valeur par le travail du producteur Hakan Kousetta et de la scénariste Morwenna Banks. Le casting est lui aussi au diapason, le duo formé par Emma Thompson et Ruth Wilson se révélant absolument irrésistible à l’écran, au fil des huit épisodes que dure la saison 1. Et oui, on a très clairement envie d’en avoir plusieurs à l’avenir.