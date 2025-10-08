Platonic : la série d'Apple TV+ avec Seth Rogen et Rose Byrne aura-t-elle une saison 3 ? (SPOILERS)

La saison 2 de la série «Platonic» vient de toucher à sa fin sur Apple TV+. Les fans attendent désormais de savoir si une suite de cette sitcom avec Seth Rogen et Rose Byrne verra le jour sur la plate-forme de streaming.

Rien d’officiel pour le moment. La saison 2 de «Platonic» vient de toucher à sa fin, et cela va sans dire que la dynamique entre les personnages incarnés par Seth Rogen et Rose Byrne continue de passionner les fans de cette série, lancée en 2023 sur Apple TV+. Si la plate-forme de streaming ne s’est pas encore exprimée à propos d’une troisième saison, les deux acteurs principaux, ainsi que les créateurs Nicholas Stoller et Francesca Delbanco, se sont déjà exprimés sur une éventuelle suite des aventures de Will et Sylvia.

À l’origine, «Platonic» avait été pensée comme une série limitée avec une seule saison à son actif. Le succès de ce premier chapitre avait toutefois convaincu ses créateurs, ses interprètes principaux et la plate-forme de streaming de poursuivre l’aventure. «Seth et Rosie ont une telle alchimie à l’écran qu’on a décidé de leur demander s’ils seraient d’accord pour continuer, et ils ont dit oui», a confié Nicholas Stoller au site américain The Hollywood Reporter. «Et Apple, sans surprise, trouvait qu’ils incarnaient l’identité de la série. Je me souviens qu’ils m’ont demandé : ‘Qui voudra regarder la saison 2 sans eux ?’», a-t-il ajouté.

Zac Efron dans la saison 3 ?

Dans une autre interview de The Hollywood Reporter, Seth Rogen et Rose Byrne ont librement évoqué la possibilité d’une saison 3 après la conclusion du second chapitre qui voit Sylvia et Will décider de monter un bar à bières et à vin ensemble. «Je pense que cela se présente mal pour leur amitié et leur affaire», a lancé Seth Rogen. «Je n’arrive même pas à comprendre comment ils peuvent envisager une telle chose… mais au moins, ça risque d’être drôle», a ajouté Rose Byrne.

Le duo a également évoqué leur désir de faire venir Zac Efron - avec lequel ils ont partagé l’affiche de la comédie «Nos pires voisins» - dans la saison 3. «Je ne sais pas pourquoi on n’a toujours pas réussi à organiser cela. Désormais, c’est la seule chose à laquelle on pense», avait déclaré Rose Byrne. Pour Seth Rogen, il n’y a aucune raison d’arrêter «Platonic» tant que les téléspectateurs répondront présents. «J’adorerais poursuivre la série. Je pense qu’il y a d’excellentes histoires à raconter. C’est une chose que j’aimerais continuer à faire aussi longtemps que cela plaira au public», a-t-il annoncé. C’est désormais à Apple TV+ de jouer.