«Dexter Resurrection» : la série est reconduite pour une saison 2

La série «Dexter : Resurrection» a officiellement été reconduite pour une seconde saison, a annoncé Michael C. Hall.

Quelques mois à peine après sa première diffusion cet été, «Dexter : Resurrection» est déjà renouvelée pour une saison 2. Michael C. Hall a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo. «L’histoire continue», a posté hier soir l’acteur, qui a repris son rôle d’iconique tueur en série dans ce spin-off de de la série culte des années 2000.

«Nous avons reçu le feu vert pour une nouvelle saison», poursuit-il dans cette séquence. «Il y a encore beaucoup à venir. Les scénaristes sont en train de se réunir. Les détails seront bientôt dévoilés, mais je tenais à être le premier à vous annoncer que l'histoire continue», a ajouté la star.

Sortie en juillet aux Etats-Unis et en août dans l’Hexagone, en exclusivité sur Canal +, «Dexter : Resurrection» est la suite directe de la série «Dexter New Blood», dévoilée en 2022, dans laquelle Dexter était tué par son propre fils. Dans la première saison de «Dexter : Resurrection», le célèbre serial killer, finalement sorti du coma, se lance à la recherche de sa progéniture à travers New York. Mais il est rattrapé par son passé et mêlé à un redoutable cercle de tueurs.

Le casting réunit notamment Peter Dinklage dans le rôle d’un mystérieux milliardaire et la star Uma Thurman, dans celui de sa cheffe de la sécurité.