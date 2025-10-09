Harry Potter : les premières images de John Lithgow dans le rôle de Dumbledore dévoilées

L’acteur John Lithgow a été photographié sur le tournage de la série Harry Potter dans la peau de Dumbledore, donnant un premier aperçu de son personnage.

Enfin en costume. Alors que la très attendue série Harry Potter est actuellement en tournage, les première images de John Lithgow dans le rôle de Dumbledore ont été dévoilées. L’acteur, qui a la lourde mission de succéder à Michael Gambon et Richard Harris, décédé en 2002, a été photographié alors qu’il tournait une séquence sur une plage de Cornouailles, au Sud-Ouest de l’Angleterre.

L’occasion de découvrir l’acteur américain dans le rôle du célèbre sorcier. Longue barbe blanche, cape sur le dos, la star de 79 ans, lauréat de trois Emmy Awards dont un pour son rôle de Churchill dans la série «The Crown», est méconnaissable et semble bien habité par son personnage.

Un rôle qu'il va jouer pendant près de dix ans

John Lithgow avait annoncé en février dernier au média ScreenRant avoir accepté le rôle d’Albus Dumbledore. Un rôle qui lui avait été proposé à son plus grand étonnement. «C’est une surprise totale pour moi», avait déclaré l’acteur, soulignant : «la décision n’a pas été facile à prendre parce que je crains bien que la série ne me définisse pour le dernier chapitre de ma vie. Mais je suis très enthousiaste». Et de conclure : «J’aurai environ 87 ans au moment du clap de fin, mais j’ai dit oui.»

En tournage depuis cet été, la série Harry Potter est attendue courant 2027 et sera diffusée sur les plates-formes HBO et HBO Max. Chaque saison devrait se concentrer sur un livre de la saga, qui se compose de sept romans. Les trois rôles principaux d'Harry, Hermione et Ron sont respectivement campés dans la série par Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout. Le casting réunit également Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon et Paul Whitehouse pour respectivement camper les professeurs McGonagall, Rogue, Hagrid, Quirrell et Filc.