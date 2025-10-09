Victoria Beckham entourée de sa famille et des Spice girls pour la première du documentaire qui lui est consacré

Victoria Beckham a assisté mercredi à Londres à la première du documentaire qui lui est consacré. Un événement auquel a évidemment pris part son époux David Beckham, trois de leurs enfants et ses acolytes des Spice Girls.

Ils étaient tous là, ou presque, pour accompagner Victoria Beckham sur le tapis rouge, hier soir, à l’occasion de la première à Londres du docu série Netflix dédié à la styliste de 51 ans. Son époux David Beckham et trois de leurs enfants Romeo, Cruz et Harper, sont venus soutenir la star, qui deux ans après son époux fait à son tour l’objet d’une série.

Comme souvent ces derniers temps, leur fils aîné, Brooklyn, et son épouse Nicola Peltz manquaient à l’appel sur fond de rumeur de brouille familial. Mais l’ex-Spice Girl a pu compter sur le soutien de ses acolytes de l’époque dont elle est restée proche. Emma Burton et Mel C avaient en effet fait le déplacement pour l’occasion, comme son amie Eva Longoria.

Disponible à partir de ce jeudi, le documentaire Victoria Beckham, développé par la société de production de David Beckham, Studio 99, et réalisé par Nadia Hallgren revient sur le parcours de l’ancienne pop star devenu styliste. Il plongera dans les coulisses du travail de Victoria pour la Fashion Week de Paris. L'occasion pour «Posh» de dévoiler un autre visage que celui froid que l'on connaît, comme elle l'annonçait d'ailleurs dans la bande-annonce : «Les gens pensaient que j'étais cette fille qui ne souriait jamais. Mais ça m'arrive. Ne soyez pas choqués».

En trois épisodes, ce docu série succède au documentaire à succès «Beckham», sorti en 2023 sur Netflix et lauréat d’un Emmy Awards, consacré à la carrière sportive de David Beckham et à sa vie de famille.