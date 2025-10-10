«A Knight of the Seven Kingdoms» : ambiance médiévale et joutes de chevaliers pour le premier trailer du spin-off de «Game of Thrones»

HBO a dévoilé le premier trailer en VO de la série «A Knight of the Seven Kingdoms», le prochain spin-off de «Game of Thrones».

Une première occasion de faire connaissance avec Ser Duncan le Grand (alias Dunk, incarné par Peter Claffey) et son jeune écuyer chauve, Egg (joué par Dexter Sol Ansell). La tagline indique «A tall tale that became legend» («le grand conte devenu légende»).

Commandée en avril 2023, et écrite et produite par George R.R. Martin et Ira Parker, avec la participation de Ryan Condal («House of the Dragon»), «A Knight of the Seven Kingdoms» comptera trois saisons, une pour chaque histoire des «Chroniques du chevalier errant» écrites par George R.R. Martin : «Le Chevalier Errant», «L'Épée Lige» et «L'Œuf de Dragon».

L’action de la série se situe 100 ans avant les événements de Game of Thrones, à une époque où les Targaryen règnent encore sur le Trône de Fer. Le synopsis : «Un siècle avant les événements de ‘Game of Thrones’, deux héros improbables erraient à Westeros… un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient encore le Trône de Fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu, de grandes destinées, de puissants ennemis et des exploits périlleux attendent ces amis improbables et incomparables».

La bande-annonce révèle une série à l’ambiance médiévale quelque peu différente de celle de son illustre grande sœur «Game of Thrones».

«Cinquante ans après la disparition des dragons, les gens commencent à se demander ‘ Mais pourquoi ces gens (les Targaryen) sont-ils encore au pouvoir ?’», a expliqué Ira Parker à Entertainment Weekly. Il a assuré que cette série serait moins axée sur le fantastique que les précédentes. «Personne ne pense à la magie», a-t-il déclaré. «On pourrait se trouver dans la Grande-Bretagne du XIVe siècle. (...) Dans cette série, nous partons de la base, nous commençons tout en bas. Nous ne sommes pas avec les seigneurs et les dames, les rois et les reines. (…) C’est du brut de décoffrage, du dur, du médiéval âpre, avec des chevaliers, le froid, mais aussi une petite touche légère et pleine d’espoir», a-t-il ajouté.

«A Knight of the Seven Kingdoms» arrivera le 18 janvier 2026 sur HBO. A noter que les fans de GOT n’auront ensuite que quelques mois à attendre pour découvrir la saison 3 de «House of the Dragon» (dont l’intrigue se situe un siècle avant celle de «A Knight of the Seven Kingdoms») qui devrait quant à elle être dévoilée en juin.