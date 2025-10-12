Le chanteur du groupe Oasis, Liam Gallagher, est devenu grand-père pour la première fois

Liam Gallagher est devenu grand-père. Une première pour le chanteur britannique de 53 ans. Sa fille Molly a annoncé avoir donné naissance à un petit garçon.

À 53 ans, Liam Gallagher endosse un nouveau rôle. Le chanteur et co-leader du groupe Oasis avec son frère Noel Gallagher est désormais grand-père. Sa fille Molly Moorish-Gallagher a en effet annoncé, samedi 11 octobre, sur Instagram avoir donné naissance à son premier enfant, fruit de son union avec son compagnon Nathaniel Phillips, footballeur professionnel. Un petit garçon né le mois dernier qui répond au prénom de Rudy, révèle-t-elle dans sa publication.

Il s’agit du premier petit-fils du rocker britannique, père de quatre enfants : Molly (27 ans) née de son union avec la chanteuse Lisa Moorish, Lennon (26 ans) avec son ex-femme Patsy Kensit, Gene (24 ans) avec Nicole Appleton et Gemma (12 ans) issue de sa relation avec Liza Ghorbani.

Une bonne nouvelle qui coïncide avec la reformation du groupe Oasis sur scène, après 16 ans de séparation. Les frères Gallagher ont en effet mis de côté des années de conflit pour repartir sur les routes ensemble. Lancée en juillet dernier, cette tournée mondiale s’achèvera fin novembre au Brésil, après une quarantaine de dates.