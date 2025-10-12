Sia : son ex-mari lui demande une pension alimentaire de plus de 250.000 dollars par mois

En pleine procédure de divorce, l’ex-époux de la chanteuse Sia demande à l’interprète du tube «Chandelier» de lui verser une pension alimentaire mensuelle à six chiffres, assurant qu’il est sans emploi et n’a pas de revenus.

Une somme astronomique. Après deux ans de vie commune, la chanteuse Sia et son second époux, Daniel Bernard, sont en plein divorce. Alors que les deux parties n’ont pas encore signé d’accord, Daniel Bernard réclame une pension alimentaire à l'interprète du tube «Chandelier». Et pas des moindres.

Selon TMZ qui a pu consulter les documents, il demanderait à l’auteure-compositrice-interprète et réalisatrice australienne de lui verser 250.856 dollars, soit un peu plus de 215.000 euros par mois. Afin de justifier sa demande, il a évoqué leur niveau de vie avant leur séparation. Il a ainsi noté que leurs dépenses mensuelles s'élevaient entre 400.000 et 500.000 dollars, soulignant que le couple vivait dans une villa de 880 m2 à Los Angeles et bénéficiaient de nombreux services dont un majordome, plusieurs chefs cuisiniers ou encore une masseuse.

Sans revenu actuellement

Daniel Bernard a également mis en avant sa situation personnelle. Il a souligné qu’il était sans emploi depuis avril dernier et sans salaires, depuis que Sia a cessé de financer leur entreprise commune, Modern Medicine. De son côté, selon les documents judiciaires, la chanteuse envisagerait de ne pas verser de pension alimentaire à son second époux.

Outre cette pension alimentaire astronomique, Daniel Bernard demande également à l’artiste de prendre en charge ses frais d’avocat à hauteur d’au moins 300.000 dollars, auxquels s’ajoutent 200.000 dollars supplémentaires pour les frais et coûts d'expertise comptable judiciaire, a pu constater le média américain.

Pour rappel, Sia, a officiellement demandé le divorce le 18 mars dernier pour «différences irréconciliables». Les documents judiciaires ont révélé à l’époque, que l’ex-couple avait accueilli un an plus tôt en secret, un bébé prénommé Somersault Wonder Bernard. Sia a demandé la garde de l'enfant, tout en accordant des droits de visites à son ex-époux. Le couple s’était marié en mai 2023.