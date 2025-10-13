I love LA : Rachel Sennott s’éclate à Los Angeles dans la bande-annonce de la série HBO

Après «Shiva Baby» et «Bottoms», la comédienne Rachel Sennott débarque sur HBO Max le 3 novembre prochain avec «I Love LA», une comédie en huit épisodes sur le quotidien mouvementé d’une bande d’amis à Los Angeles.

Suivre ses rêves. La série «I love LA», attendue à partir du 3 novembre prochain sur HBO Max, vient de dévoiler sa bande-annonce. On y découvre la comédienne Rachel Sennott dans le rôle de Maia, une jeune femme névrosée qui tente de trouver son équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle malgré les obstacles devant elle. Alors qu’elle vient de voir sa demande de promotion être refusée par sa patronne, Maia voit son ancienne amie Tallulah réapparaître dans sa vie. Ce qui la pousse à remettre en question ses décisions.

Dans la veine des séries à succès comme «Girls» de Lena Dunham ou «Insecure» d’Issa Rae, «I Love LA» profite des tensions au sein d’un groupe d’amis pour explorer l’amitié, l’amour, l’ambition professionnelle, ou encore la réalisation de soi, dans une ville impitoyable qui n’autorise aucun temps mort. Cette comédie dresse un portrait à la fois satirique et tendre de la ville de Los Angeles, à travers la complexité des relations entre les personnages principaux.

Au casting, les téléspectateurs retrouvent quelques visages connus, à commencer par Josh Hutchinson (Hunger Games, Five Nights at Freddy’s) qui incarne l’ami de Maia, mais aussi Leighton Meester (Gossip Girl), Odessa A’zion, Jordan Firstman, et True Whitaker. Déclinée en huit épisodes, «I Love LA» est une création de la comédienne Rachel Sennott, révélée dans le film «Shiva Baby» en 2020, qui s’est fait remarquer depuis dans le film «Bottoms» ou la série «The Idol», avec The Weeknd et Lily-Rose Depp.