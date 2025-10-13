«Je rêvais d’être chirurgienne» : Reese Witherspoon signe un thriller médical avec Harlan Coben

L’actrice oscarisée Reese Witherspoon et le célèbre écrivain Harlan Coben signent un thriller mettant en scène une chirurgienne de l’armée, une héroïne inspirée de l’histoire familiale de la comédienne américaine.

Un duo de choc. Passionnée de littérature, l’actrice oscarisée Reese Witherspoon s’est associée au maître du suspense, Harlan Coben, pour écrire son premier roman. Ensemble, ils signent «Gone Before Goodbye», (éd. Penguin Books), un thriller qui sort ce mardi 14 octobre et qui se situe dans l’univers médical.

Et pour cause, pendant des années, Reese Witherspoon «rêvait d’être chirurgienne», a-t-elle confié ce week-end à Los Angeles, au cours d’une conférence organisée par «Hello Sunshine», la société de médias fondée par la comédienne. Il faut dire qu’elle a grandi dans ce milieu, son père étant médecin de profession et sa mère infirmière. D’ailleurs, a-t-elle souligné, le personnage principal est largement inspiré de sa famille.

de chirurgienne à fugitive

Son ouvrage suit Maggie McCabe, une brillante chirurgienne de l’armée qui, après une série de drames personnels, tente de se reconstruire. Jusqu’au jour où un ancien collègue lui propose une mission délicate : soigner un patient anonyme et richissime, à l’autre bout du monde. Elle accepte. Mais son mystérieux patient disparaît soudainement alors qu’il est sous sa surveillance. Accusée et traquée, la chirurgienne devient alors une fugitive.

«Quand j’étais toute petite, j'écoutais mon père et ma mère parler avec leurs amis d'opérations chirurgicales», se souvient-elle, précisant qu’ils étaient également militaires, comme son héroïne. Ce thriller «est une lettre d'amour à mes parents». À travers cette histoire, elle espère aussi «donner envie à un maximum de petites filles de devenir chirurgiennes», a poursuivi la star de 49 ans, oscarisée pour son rôle dans «Walk the Line», le biopic du chanteur de country Johnny Cash.

Celle qui donne la réplique à Robert Pattinson dans le drame «De l'eau pour les éléphants» a expliqué que l’idée de ce roman mûrissait dans sa tête depuis plus de deux ans et demi. Ne sachant pas comment se lancer dans l’écriture d’un roman, elle a finalement contacté Harlan Coben. «C’est le livre le plus surprenant que vous lirez cette année», a promis l’écrivain prolifique, à qui l’on doit une trentaine de romans, dont «Sans un adieu», «Dans les bois» ou encore «Ne le dis à personne».