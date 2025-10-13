Toute l’actu en direct 24h/24
La star d'Onlyfans Sophie Rain danse devant le Mont-Saint-Michel et surprend les internautes

Sophie Rain a co-fondé la «Bop House», collectif de créatrices de contenus suggestifs. [TikTok]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Depuis plusieurs jours, le Mont-Saint-Michel fait sensation sur TikTok. Et pour cause, la créatrice de contenus Onlyfans Sophie Rain s'est filmée en train de danser devant le célèbre site touristique. 

Un coup de pub malvenu ? La créatrice de contenu sur la plate-forme OnlyFans Sophie Rain, qui compte près de 22 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram, a surpris les internautes en partageant plusieurs vidéos d'elle dansant au Mont Saint-Michel. Depuis, ce joyau du patrimoine français a suscité l'admiration de milliers d'internautes en ligne. 

D'autres membres de la «Bop House», collectif de créatrices de contenus suggestifs co-fondé par l'influenceuse américaine, ont également publié des vidéos devant ce monument emblématique.

@sophieraiin

france 🇫🇷

♬ ACELERADA (Slowed) - sma$her & MXZI

@sophieraiin french holiday with my girls!! @Aishah Sofey @summer @Leila 😽 ♬ Shiny - Easykid & Dysbit

Depuis, plusieurs admirateurs français et étrangers se sont rendus au Mont-Saint-Michel dans l'espoir de rencontrer les influenceuses, au grand dam de certains qui craignent que ces vidéos n'augmentent dangereusement l'affluence sur le site le plus visité de Normandie. En effet, la régulation des flux touristiques est devenue un enjeu majeur pour les responsables des lieux ces dernières années. 

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont préféré s'amuser de la situation avec des commentaires tels que «POV [point de vue] : la France entière à la recherche de Sophie Rain», «Comment la France s'organise pour trouver Sophie Rain», ou encore «Sophie Rain en France, il faut la retrouver». 

@raphael_ecrt#sophierain#humour#montsaintmichel#faitepasflop#fyp@Sophie Rain ♬ sonido original - Nblit.ae

@sayonara_654 c’est harr la bas, c’est la guerre de fou #fypage#pourtoi#pourtoipage#fyp♬ VICE 1 - AI generator 🤖

Malgré une baisse de fréquentation d’environ 4,9 % en 2024 par rapport à 2023, le Mont-Saint-Michel a accueilli environ 2,71 millions de visiteurs l'année dernière. 

