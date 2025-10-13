Miss France 2026 : voici les photos des 30 candidates régionales

On connaît le visage des 30 candidates régionales en lice pour tenter de décrocher la couronne de Miss France 2026. L’une d’elle succédera à Angélique Angarni-Filopon à l’issue de la prochaine élection, qui se tiendra au Zénith d’Amiens, le samedi 6 décembre prochain.
Miss Aquitaine : Ainhoa Lahitete
Âgée de 19 ans, Ainhoa Lahitete est étudiante en première année de droit et pratique le rugby depuis plusieurs années.
Miss Auvergne : Alice De Lima Guimaraes
Originaire de Vichy (Allier), Alice De Lima Guimaraes, 19 ans, est actuellement étudiante en classe préparatoire littéraire, à Clermont-Ferrand.
Miss Bourgogne : Charlène Laurin
Miss Bourgogne se prénomme Charlène Laurin. Férue de moto, la jeune femme de 22 ans, qui mesure 1,82 m, est préparatrice en pharmacie.
Miss Bretagne : Ninon Crolas
La Bretagne est représentée par Ninon Crolas. Cette jeune sapeur-pompier de 18 ans est en première année d’école d’infirmière.
Miss Centre-Val-de-Loire : Anna Valero
Anna Valero, 19 ans, a entamé sa troisième année de médecine. Originaire d'Orléans, elle rêve de devenir cardiologue.
miss alsace : Julie Decroix
Julie Decroix suit des études de psychologie à l’université de Strasbourg. Née au Sénégal, la jeune femme de 20 ans a grandi à Blotzheim, dans le Haut-Rhin.
Miss Champagne-Ardenne : Ynès Lallemand
Ynès Lallemand défendra les couleurs de la Champagne-Ardenne. La Miss de 19 ans est étudiante en deuxième année de licence de droit.
Miss Corse : Manon Mateus
Manon Mateus, qui vit à Sartène, représentera l'île de Beauté. Il y a trois ans, la jeune Miss de 23 ans a lancé sa propre gelateria ambulante, «Mademoiselle M».
Miss Côte d'Azur : Luna Maiolino
Luna Maiolino est en première année d'études en techniques de commercialisation. Par la suite, cette Antiboise de 19 ans envisage d'intégrer une école de commerce.
Miss Franche-Comté : Jade Cholley
Étudiante de 19 ans en BTS Professions immobilières, Jade Cholley, Miss Franche-Comté, se mobilise pour une cause qui lui tient à cœur : la lutte contre le cancer.
Miss Guadeloupe : Naomi Torrent
Diplômée d’un double master en management et ingénierie financière, Naomi Torrent travaille aujourd'hui comme analyste financière. Agée de 30 ans, elle est la doyenne de cette édition.
Miss Guyane, Alicia Mertosetiko
Sportive accomplie, Alicia Mertosetiko, 20 ans, pratique le handball depuis l'âge de 7 ans et poursuit en alternance sa deuxième année de BTS Professions immobilières.
Miss Île de France : Mareva Michel
Originaire des Yvelines, Mareva Michel, 21 ans, est diplômée d’une école de commerce et marraine de l'association «Aidons la recherche», qui se mobilise pour la recherche contre le cancer du sein.
Miss Languedoc : Lou Lambert
Lou Lambert est étudiante en droit et rêve de travailler à l'ONU. La Miss Languedoc de 19 ans souhaite sensibiliser le public à l'importance de la prévention médicale.
Miss Lorraine : Camille L'Étang
Camille L'Étang, 23 ans, réside à Liverdun, près de Nancy, et travaille en tant qu'infirmière dans un centre de cancérologie.
Miss Limousin : Aloïce Sejotte
Aloïce Sejotte avait déjà tenté sa chance au concours de beauté régional l'année dernière. Cette candidate de 24 ans est employée dans la maroquinerie de luxe.
Miss Martinique : Léaline Patry
À 21 ans, Léaline Patry, originaire de la commune Le François, étudie le stylisme et le modélisme en bachelor. Elle est passionnée par la peinture et la mode.
Miss Mayotte : Kamillat Hervian
Agée de 24 ans, Kamillat Hervian souhaite notamment profiter de sa notoriété pour mettre en lumière l'art et la culture mahoraise et combattre les clichés qui entourent son île.
Miss Midi-Pyrénées : Léa Chabrel
Ostéopathe de profession, Léa Chabrel est âgée de 24 ans. Ancienne championne de France de volley-ball, elle nourrit une véritable passion pour le sport, jonglant entre le ski, la musculation et l'équitation.
Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré
Lola Lacheré, 24 ans, est étudiante à Lille, en troisième année de BUT technique de commercialisation, vente et marketing. La Miss a, elle aussi, pratiqué le volley-ball à haut niveau.
Miss Normandie : Victoire Dupuis
Victoire Dupuis a été couronnée Miss Normandie à seulement 19 ans. La Rouennaise est étudiante en communication, marketing et publicité.
Miss Pays de la Loire : Lola Winter
Actuellement étudiante en droit à Nantes, Lola Winter vient de Pornichet. La jeune femme, qui s'imagine Miss France depuis toute petite, est âgée de 19 ans.
Miss Picardie : Emma Boivin
À 24 ans, Emma Boivin suit des études en soins infirmiers à Amiens. Cette danseuse passionnée est engagée en faveur de la lutte contre les déserts médicaux.
Miss Poitou-Charentes : Agathe Michelet
Sacrée Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet est âgée de 26 ans et exerce en tant que docteure en chirurgie dentaire. Elle ambitionne d'ouvrir son propre cabinet.
Miss Provence : Julie Zitouni
Marseillaise de 26 ans, Julie Zitouni est entrepreneuse et mannequin. Dans la vie, elle cultive deux passions : les voyages et le bricolage.
Miss Réunion : Priya Padavatan
Avec ses 1,70 m, Priya Padavatan répond tout juste au critère de taille requis pour participer à l'aventure Miss France. Elle est âgée de 19 ans et actuellement en deuxième année de licence de droit.
Miss Rhône-Alpes : Noémie Baiamonte
Noémie Baiamonte, 21 ans, est originaire de Replonges, dans l'Ain. Grande passionnée de maquillage et de 7e art, la Miss est inscrite dans une école de cinéma.
Miss Roussillon : Déborah Adelin-Chabal
Miss Roussillon, 18 ans, est étudiante en licence de langues ainsi que danseuse professionnelle au sein de la compagnie «Simone et Joséphine».
Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze
Âgée de 23 ans, Miss Tahiti se prénomme Hinaupoko Deveze, ce qui signifie «Grande déesse». La jeune femme cumule plusieurs activités : secrétaire administrative, organisatrice de séjours et mannequin.
Miss Nouvelle-Calédonie : Juliette Collet
Férue d'escalade et de plongée, Juliette Collet a suivi des études scientifiques. Elle affiche une taille de 1,70 m sans talons, soit le minimum nécessaire pour participer à l'élection. Désormais, c'est d'ailleurs le seul critère physique demandé.