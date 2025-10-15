Jean-René Godart : l'emblématique journaliste du Tour de France est décédé à l'âge de 74 ans

Voix incontournable du Tour de France, Jean-René Godart s’est éteint, ce mercredi 15 octobre, à l’âge de 74 ans, a annoncé sa famille au service des sports de France Télévisions. Il avait pris sa retraite en 2018, à 68 ans, pour des «raisons de santé».

Une voix inoubliable. Le journaliste Jean-René Godart, voix du cyclisme sur Europe 1 pendant deux décennies avant de rejoindre le service des sports de France Télévisions de 1994 à 2018, est décédé ce mercredi 15 octobre, a annoncé sa famille au groupe audiovisuel public.

Chevalier puis officier de l'ordre national du Mérite en 1995 et 2011, sa carrière a été marquée par sa passion dévorante pour le sport à travers la couverture de 33 Tour de France, de 13 éditions des Jeux Olympiques d’hiver et d’été, ou encore de 21 tournois de Roland-Garros. Rédacteur des sports des JT de France 2 dans les années 1990, mais aussi de l’émission «Tout le sport», il était notamment réputé pour couvrir les exploits des cyclistes du Tour de France à l’arrière d’une moto, avant de faire le bilan des étapes dans «L’Après Tour».

Le même mal que Céline Dion

En 2018, âgé de 68 ans, Jean-René Godart avait annoncé prendre sa retraite pour des «raisons de santé». C’est dans l’émission «Ça commence aujourd’hui», animée par Faustine Bollaert en 2021, qu’il était revenu sur le contexte de son départ après une soudaine extinction de voix lors du tournoi de Roland-Garros en 2017. Après avoir consulté un médecin sur place, il avait rapidement constaté que son problème de cordes vocales n’était pas anodin.

«Les gens de France 2 ont été formidables, ils ont fait preuve d'une compréhension extraordinaire. Le soir, je leur ai dit : 'Sincèrement, je ne peux plus continuer'», avait-il expliqué. «Je suis allé le lendemain à l'Hôpital européen Georges Pompidou, où il y a des médecins fantastiques. Et j'ai passé des examens, tout ce qui est possible et imaginable. Et ils ont découvert que j'avais un virus au larynx. C'est très rare. Si je vous donne le nom de la personne qui a eu la même chose, exactement la même chose et qui s'est arrêtée pendant dix-sept mois de chanter... C'est Céline Dion», avait-il ajouté.