Gwyneth Paltrow qualifie sa biographie non autorisée de «mauvaise»

Gwyneth Paltrow brise le silence après la sortie en juillet dernier de «Gwyneth : The Biography», un ouvrage auquel elle n’a pas participé, qu’elle juge médiocre.

Elle ne mâche pas ses mots. Trois mois après la publication de sa biographie non autorisée, Gwyneth Paltrow, 53 ans, a donné à l’occasion d’une interview pour le British Vogue son avis tranché sur l’ouvrage controversé d’Amy Odell, publié en juillet. Et l’actrice n’a pas du tout apprécié.

«Elle a complètement raté le coche, la vérité sur qui je suis, quel est mon impact », a ainsi expliqué Gwyneth Paltrow. Si elle explique n’avoir lu que des bribes dans les médias, elle s’appuie sur l’avis de son époux qui, à la demande de la star, a pris le temps de feuilleter l’ouvrage. «Mon mari l'a feuilleté, simplement parce que je lui ai demandé», a ainsi noté la comédienne avant d’ajouter : «Il m'a dit : "C'est comme si quelqu'un avait tapé une commande dans ChatGPT et avait dit : "Passe au crible tous les articles du Daily Mail et écris une biographie sur Gwyneth Paltrow". (…) Il m'a dit : «C'est tout simplement mauvais. C'est vraiment mal écrit".».

Un ouvrage alimenté de fausses informations selon l'actrice

De son côté, la star a remis en cause la véracité de ce qu'elle avait lu, estimant que plusieurs informations dévoilées dans l'ouvrage étaient fausses. «Ce que j'ai vu dans le magazine People et [d'autres médias qui ont repris l'information], tout ce que j'aurais soi-disant dit n'était que des con**ries», a précisé la star à British Vogue. Elle a d’ailleurs tenu à défendre son entreprise de cosmétique Goop alors que, dans l’ouvrage, des sources anonymes ont pointé du doigt son management.

«Cela me dérange. Oh, Goop a une culture toxique. Cela me rend folle, car nous n'avons jamais eu cela. Certes, nous avons eu quelques personnes toxiques et, comme j'ai peur des confrontations, je n'ai peut-être pas réagi assez rapidement. Cela a eu des répercussions et j'en assume l'entière responsabilité. Mais nous avons une si bonne culture d'entreprise. Vraiment. C'est quelque chose dont je suis très fière et pour lequel j'ai travaillé très dur», a ainsi souligné Gwyneth Paltrow.

Pour mémoire, «Gwyneth : The Biography» revenait sur la vie et la carrière de l’actrice en s’appuyant sur de longues conversations avec plus de 220 sources et à grand renfort d’anecdotes loin d’être toujours en faveur de l’actrice.

Un ouvrage que l’actrice entend bien laisser derrière elle, alors qu’elle sera prochainement à l’affiche de «Marty Supreme» avec Timothée Chalamet. Le film est attendu en France le 26 février prochain.