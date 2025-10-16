Merteuil : HBO Max dévoile la première bande-annonce de sa nouvelle série française

Toute l’actu en direct 24h/24
HBO Max vient de dévoiler la première bande-annonce de sa série événement «Merteuil», une adaptation libre du roman «Les Liaisons Dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos avec Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste et Lucas Bravo au générique.

Le goût de la vengeance. La nouvelle série française de la chaîne américaine HBO Max, «Merteuil», se dévoile dans une première bande-annonce alléchante, permettant de découvrir les premières images d’Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste et Lucas Bravo dans leurs rôles respectifs.

Adaptation du roman «Les Liaisons Dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos, cette fiction raconte l’histoire d’Isabelle de Merteuil, une jeune orpheline sans fortune qui se laisse duper par les avances du vicomte de Valmont. La jeune femme promet alors de se venger de lui, et se rapproche de la sulfureuse Rosemonde, qui va se charger de l’introduire dans un Paris secret où fastes et cruauté sont monnaie courante. 

Un personnage révolutionnaire

Isabelle se métamorphose peu à peu, non sans épreuves douloureuses, et va apprendre à maîtriser l’art de la manipulation et du mensonge. Des qualités menant à son irrésistible ascension au sein de la cour de Louis XV, mais qui ne seront pas sans conséquences et mettront la jeune femme devant le choix déchirant entre amour et liberté. 

Création de Jean-Baptiste Delafon, «Merteuil» bénéficie de la mise en scène de Jessica Palud, qui propose une lecture contemporaine de l’histoire de ce personnage révolutionnaire autour des thématiques de l’émancipation de la femme et son plaisir. Elle retrouve devant sa caméra la talentueuse Anamaria Vartolomei, qu’elle avait dirigé dans «Maria», et qui s’était fait remarquer dans le rôle d’Haydée, la protégée du Comte de Monte-Cristo dans le film avec Pierre Niney en 2024. La voici de nouveau prête à crever l’écran dans un rôle qui semble lui aller comme un gant. 

