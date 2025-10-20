«J'ai toujours voulu être une pop star» : Kylie Jenner aimerait sortir un album

Kylie Jenner a fait ses débuts dans le rap en posant sa voix sur le morceau «Fourth Strike» de Terror J, et n’a pas l’intention d’en rester là. Animée par son rêve d’enfance, elle souhaite donner une suite à cette première expérience, et peut-être même sortir un album.

Une nouvelle corde à son arc. L’influenceuse américaine Kylie Jenner a fait récemment ses premiers pas dans la musique sur le titre du duo américain Terror J, baptisé «Fourth Strike», qui accompagne la dernière campagne de pub de sa marque de cosmétique lancée en 2014. Et la petite amie de Timothée Chalamet envisage déjà de poursuivre dans cette voie.

En effet, dans une interview publiée sur son compte YouTube, la jeune femme de 28 ans a révélé avoir toujours «voulu être une pop star». «C'est mon rêve depuis que je suis toute petite». Mais «je n'ai jamais eu confiance en moi», a poursuivi la demi-sœur de Kim Kardashian, avant d'ajouter : «Je vais bientôt avoir 30 ans et je ne veux tout simplement pas regarder en arrière et avoir des regrets».

«Je ne me prends pas pour Adèle»

Chanter, dit-elle, «c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer». Consciente d'être une débutante dans ce domaine, la star a souligné : «Je ne me prends pas pour Adèle. Je veux simplement voir si j’en suis capable.» Et l’idée d’aller plus loin et de sortir d’autres morceaux semble déjà la séduire. «J'adorerais. Je ne veux pas que ça s'arrête. Pourquoi pas sortir un album... On devrait essayer».

Sur «Fourth Strike», Kylie Jenner se met à rapper sur le pont de la chanson, à 01:48. Elle termine son passage en lançant son nom d’artiste «King Kylie», également utilisé pour les besoins de sa campagne publicitaire.