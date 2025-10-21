Stranger Things : les frères Duffer confirment que Joseph Quinn n'apparaîtra pas dans la saison 5 (SPOILERS)

Les frères Duffer ont définitivement confirmé l’absence du personnage d’Eddie Munson, incarné par Joseph Quinn, dans la saison 5 de «Stranger Things».

Six pieds sous terre. Les frères Duffer ont profité d’une interview accordée au site britannique Empire pour répondre aux rumeurs annonçant la présence de Joseph Quinn au casting de l’ultime saison de «Stranger Things», et le fait que son personnage, Eddie Munson, serait de retour à l’écran dans le dernier chapitre de la série à succès de Netflix.

Ils confirment ainsi qu’Eddie Munson est bel et bien mort dans la saison 4 au moment de combattre les Demobats dans l'Upside Down afin de faire diversion pour que les autres membres du groupe puissent s’attaquer à Vecna, le vilain de l’histoire. «J’adore le fait que Joseph Quinn s’amuse avec les gens ! Mais non, il est mort», assure Matt Duffer.

«Joseph est occupé de toute manière, donc tout le monde doit comprendre qu’il ne sera pas son retour. Il a tourné dans cinq films depuis je crois. Quand est-ce qu’il aurait pu avoir le temps de venir sur le tournage de Stranger Things ? Malheureusement, qu’il repose en paix. Il est bel et bien sous terre», poursuit-il.

Linda Hamilton au casting

Que les fans se rassurent, ils retrouveront la plupart des personnages de la série, dont le dernier chapitre commencera à être diffusé – divisé en trois parties – à partir du 26 novembre sur Netflix. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Priah Ferguson, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, David Harbour, Winona Ryder et Brett Gelman seront tous de retour.

De nouveaux personnages seront également à découvrir, comme celui du docteur Kay, incarnée par Linda Hamilton (Terminator), un agent du gouvernement lancé à la poursuite d’Eleven. «Elle est super-intelligente et intimidante. C’est une scientifique, mais si la situation l’exige, elle est capable d’utiliser une arme», précise Matt Duffer. Pour rappel, les quatre premiers épisodes de la saison 5 seront dévoilés le 26 novembre, trois autres le jour de Noël, le 25 décembre, et le dernier épisode au Nouvel An.