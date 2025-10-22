«Ça : Bienvenue à Derry» : que vaut la nouvelle série de HBO Max ?

Attendue sur HBO Max à partir du 27 octobre, «Ça : Bienvenue à Derry» étend l’histoire de Pennywise le clown, l’entité maléfique du roman de Stephen King. Une série qui devrait ravir les fans des deux dernières adaptations cinématographiques.

Une effrayante réussite. Pilotée par Andy Muschietti, le réalisateur des deux dernières adaptations du roman de Stephen King au cinéma sorties en 2017 et 2019, la série «Ça : Bienvenue à Derry» arrive sur HBO Max le 27 octobre prochain, avec l’ambition de poursuivre les aventures de Pennywise le clown, l’entité maléfique qui sera à nouveau incarnée par Bill Skarsgard à l’écran.

L’histoire se déroule en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film dont les faits se déroulent en 1989. Une durée qui correspond au cycle de ses apparitions dans la petite ville de Derry, selon les découvertes du personnage de Ben Hanscom dans les films. Une mythologie qui servira de point d’ancrage à la série, dont trois saisons sont prévues selon Andy Muschietti, une pour chaque événement catastrophique lié à l’apparition du clown.

«Nous bâtissons les trois saisons de la série autour de trois événements catastrophiques passés, comme l’incendie de la boîte de nuit Black Spot, le massacre du gang de Bradley dans les années 1930, et l’explosion de l’entrepôt Kitchener Ironworks. Il y a une bonne raison derrière le fait de raconter l’histoire à l’envers. La première saison se déroule en 1962, la seconde en 1935, et la troisième en 1908», avait-il précisé dans une interview avec Radio TU.

Que vaut la série ?

Revenons à notre question initiale : la saison 1 de la série «Ça : Bienvenue à Derry», qui comptera 8 épisodes au total, mérite-t-elle qu’on s’y attarde ? Selon Stephen King, réputé pour son franc-parler concernant les adaptations de ses œuvres, la fiction créée par Andy Muschietti, sa sœur Barbara Muschietti et Jason Fuchs est «géniale». «Le premier épisode est terrifiant», a-t-il ajouté sur le réseau social Threads.

Aux États-Unis, les premières critiques autorisées sont élogieuses, certains n’hésitant pas à prévenir l’audience des scènes gores contenues dans la série. Tous soulignent la qualité cinématographique de la réalisation, la performance inspirée des comédiens, et l’intensité de l’action qui ne cesse de grimper au fur et à mesure des épisodes. Pour avoir eu la chance de regarder les premiers épisodes, et sans rien révéler de l’intrigue, nous pouvons attester de l’excellent travail réalisé par les créateurs de la série, et l’impatience d’en découvrir plus.

À noter qu’Andy Muschietti a déjà prévenu qu’il faudra se montrer un peu patient avant de découvrir Pennywise à l’écran. Il assure toutefois que l’attente des téléspectateurs sera largement récompensée. «C’est très approprié pour un monstre polymorphe d’apparaître sous différentes formes et manifestations avant de se révéler en tant que clown. J’ai pensé que ce serait amusant. D’un point de vue conceptuel, cela semblait évident que nous devions attendre de créer ce qu’il faut d’anxiété et de suspense avant que le monstre ne fasse son apparition. Mais quand il apparaît, c’est un moment majeur. Je me suis dit que ce serait un moment vraiment satisfaisant pour le public de patienter un moment avant le moment fatidique», a-t-il expliqué. Et il y a une bonne chance que les fans ne soient pas déçus.