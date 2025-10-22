Noël 2025 : Play In Paris, un tout nouveau salon du jouet et du jeu

Le premier salon Play In Paris, dédié à l'univers du jouet et du jeu, se tient du 24 au 26 octobre au parc floral, à Paris. L'endroit idéal pour tout tester, à deux mois de Noël.

Des jeux comme s'il en pleuvait. Du 24 au 26 octobre, les marques les plus iconiques seront présentes au Play in Paris pour faire découvrir leurs nouveautés. A deux mois de Noël, le rendez-vous est stratégique pour les parents curieux d'en apprendre un peu plus sur les tendances et leurs petites têtes blondes, ravies de pouvoir tout tester en live.

Playmobil, Furby DJ, Barbie, beyblade…

Du côté des jouets, Playmobil fera par exemple découvrir sa toute nouvelle gamme Sky Trails.

Grâce à un système de rails, elle permet de créer des circuits aériens en 3D pour faire voltiger ses figurines. Le Furby DJ, toute dernière évolution de la peluche interactive, sera également présent pour présenter son univers musical. Idem pour Play-Doh qui s'est s'associé avec Mattel pour des défilés de mode hyper-créatifs mettant Barbie et la pâte à modeler en vedette, ou encore les Nano-mals et les dernières nouveautés en matière de toupies Beyblade.

Plus de 100 jeux de société

Les jeux de société ne seront pas oubliés, avec plus de 100 références à découvrir chez les fabricants stars, comme Ravensburger, Asmodee, Hasbro, ou encore Goliath et Smart Games. Du jeu de cartes ultra-accessible à la vaste épopée en plateau, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les grands classiques seront évidemment de la partie dans leurs toutes dernières versions revisités comme Puissance 4 folie, Monopoly Deal, Mysterium ou encore Master Mind et Réveille pas Papa.

Plusieurs temps forts viendront marquer les trois jours du salon, comme le tout premier championnat de voitures radio-commandées Exost sur un circuit géant, des rencontres avec des influenceuses comme Kiara Paris, les chanteuses Sana & Lina, ou encore Yoann Sover, célèbre acteur de doublage vu dans de nombreux films et séries.

Enfin, bonne nouvelle, les tarifs restent accessibles pour cet événement ouvert pendant trois jours de 9h30 à 18h30. Les tickets sont disponibles directement sur le site au tarif de 9 € par adulte et 5 € pour les 4-17 ans.

Salon Play in Paris, du 24 au 26 octobre dans le hall 3 du Parc floral, Rte de la Pyramide, 75012 Paris