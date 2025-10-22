Validé, saison 3 : tout savoir sur le retour de la série sur CANAL+

Véritable sensation à son lancement sur CANAL+ en 2020, la série «Validé» revient en novembre, avec une saison 3 très attendue par les millions de fans impatients de retrouver l’univers créé par Franck Gastambide. Et voici tout ce qu’on sait à son propos.

Le phénomène est de retour. En 2020, la série «Validé» débarquait sur CANAL+ pour s’imposer comme une de ses créations originales incontournables avec une plongée dans le milieu du rap français à travers le parcours du jeune dealer Clément, alias Apash, dont le destin allait changer à jamais au contact d’une industrie concurrentielle et impitoyable.

Des dizaines de millions de vues plus tard, et un accueil critique largement favorable, la fiction avait de nouveau attiré les regards avec une saison 2 lancée en 2022, cette fois centrée sur les ambitions de Laeti, alias Lalpha, une jeune artiste au talent irrésistible dont le passé trouble menaçait de mettre fin à ses rêves.

Dans les deux chapitres, on s’attache également aux personnages secondaires, comme DJ Sno, incarné par Franck Gastambide, mais aussi Brahim, William et Mounir. Sans compter les nombreux invités, notamment des rappeurs confirmés tels que Ninho, Lacrim, Rohff ou Soolking.

Deux rappeurs à l'honneur

La saison 3, annoncée pour le mois de novembre sur CANAL+, se concentrera sur le parcours de deux rappeurs en devenir dont les priorités divergent. Des personnages principaux incarnés par les rappeurs Yadley et D2L, dont les visages ont été révélés il y a deux semaines.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue, et on attend une date précise du lancement sur CANAL+. Une chose est certaine, les fans seront au rendez-vous pour découvrir, après plus de trois ans d’attente, la suite de cette saga sur l’univers du rap. Pour rappel, les deux premières saisons de «Validé» sont actuellement disponibles sur Netflix. Un bon moyen de patienter avant de découvrir une saison 3 qui s’annonce passionnante.