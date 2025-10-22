Voyage en Italie pour «Emily in Paris» : le teaser de la saison 5 enfin dévoilé

Ciao bérets et autres baguettes à glisser sous le bras, Emily délaisse notre bonne vieille capitale pour nos voisins romains dans la bande-annonce de la saison 5 d'«Emily in Paris».

Tous les chemins mènent à Rome. Pour Emily et son coeur aussi fondant qu'un tiramisu, hors de question de délaisser Marcello, l'homme qui occupe son esprit, et son lit. Si on l'avait quittée dans la saison 4, oscillant entre son premier amour parisien, le chef Gabriel, et sa récente amourette avec un bel homme d'affaire italien, la plus frenchy des Américaines a visiblement fait son choix.

Dès les premières images du teaser de la saison 5, dévoilé ce mercredi, le décor est posé : les volets s'ouvrent sur les toits de Rome, et Emily y apparaît conquise à l'idée d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, après avoir enchaîné les échecs amoureux dans une ville pourtant censée lui livrer l'homme de ses rêves.

Un lourd secret menace Emily

Pour la boulimique de travail Emily, s'imaginer au chômage dans les rues de Rome se rapproche du cauchemar. Pour cette cinquième saison, l'éternelle optimiste s'est alors vu confier les rênes de l'agence Grateau à Rome, une responsabilité qu'elle n'exercera pas seule, puisque les personnages de Sylvie Grateau, brillamment campée par une Philippine Leroy-Beaulieu à la pointe du style, de Luc et de Julian seront à ses côtés. Des épaules bienvenue puisque la jeune marketteuse devra faire face à un fiasco professionnel qui pourrait bien réduire en miettes son ascension et son couple.

Alors qu'elle pensait roucouler tranquillement avec Marcello, son nouveau Don Juan, Emily verra déterrer un lourd secret qui menace l'une de ses plus précieuses amitiés, mais qui pourrait bien l'aider à grandir et à enfin s'approcher de la sérénité. Côté casting, d'autres personnages ont signé pour apparaître à nouveau dans cette nouvelle saison, à l'image de Lucas Bravo, dans la peau du séduisant chef Gabriel, pourtant sceptique à l'idée de renfiler le tablier de son personnage, d'Ashley Park en meilleure amie dévouée ou encore de Lucien Laviscount et son coeur brisé par la charmante protagoniste.

Se glissant entre Emily et les garçons, une nouvelle venue fait son apparition dans cette saison 5. Il s'agit de Michèle Laroque, une actrice française maîtrisant parfaitement l'anglais. En août dernier, la directrice de casting Juliette Ménager révélait au magazine Variety que «tout le monde avait été impressionné par le talent comique de Michèle Laroque».

Un personnage manque néanmoins à l'appel, puisque Camille Razat ne fera pas partie de cette saison 5. «Après un voyage incroyable, j'ai pris la décision de m'éloigner d'"Emily in Paris"», avait annoncé en avril dernier la comédienne dans un post Instagram. Pour les fidèles spectateurs de la série, qui comptabilise plus de 300 millions d'heures de visionnage, il faudra patienter jusqu'au 18 décembre pour découvrir cette nouvelle saison, un cadeau de Noël avant l'heure.