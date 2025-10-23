«Avatar De feu et de cendres» : Miley Cyrus révèle avoir enregistré un titre pour le troisième opus

Miley Cyrus a annoncé avoir signé et enregistré une nouvelle chanson pour le troisième volet d’«Avatar», en salle fin décembre. Un projet dont elle a donné un aperçu sur ses réseaux, révélant qu’il avait une signification toute particulière.

Miley Cyrus sur la bande originale d'«Avatar». Après avoir sorti plus tôt cette année son neuvième album studio « Something Beautiful», Miley Cyrus a repris la plume. La star a annoncé mercredi sur ses réseaux avoir composé un titre pour le troisième opus d’«Avatar». «Honorée de soutenir Avatar: De feu et de cendres avec une chanson originale que j'ai écrite avec Mark Ronson et Andrew Wyatt», a publié sur Instagram, la chanteuse de 32 ans, en marge d’un extrait de ce nouveau titre.

Une chanson qui résonne avec son histoire personnelle

«Ayant été personnellement affectée par le feu et reconstruite à partir de ses cendres, ce projet a une signification profonde pour moi», a ajouté la star, faisant probablement référence à l’incendie qui avait ravagé sa maison de Malibu en 2018, dont la reconstruction a été achevée il y a peu. «Merci, Jim, pour avoir eu l'opportunité de transformer cette expérience en médecine musicale. Les thèmes de l'unité, de la guérison et de l'amour du film résonnent profondément dans mon âme», a-t-elle poursuivi, se réjouissant d’avoir rejoint la franchise de James Cameron. «Etre même une petite étoile dans l'univers que la famille Avatar a créé est vraiment un rêve devenu réalité», a conclu l’artiste.

Baptisé «Dream As one», le single sortira le 14 novembre prochain, a par ailleurs annoncé la 20th Century Fox. Le troisième long métrage de la franchise lancée par James Cameron est quant à lui attendu le 17 décembre prochain dans les salles françaises. Il réunira à nouveau Sam Worthington, Zoe Saldaña et Sigourney Weaver.

Miley Cyrus n’est pas la seule star à avoir participé à la bande originale de la franchise. En 2022, The Weeknd avait lui aussi signé un titre, «Nothing Is Lost», pour «Avatar : La voie de l’eau».