Friends : Mariska Hargitay, star de «New York, unité spéciale», révèle avoir auditionné pour tourner dans la série culte

Incontournable pour son rôle dans la série «New York, unité spéciale», Mariska Hargitay a confié avoir tenté sa chance pour incarner Monica dans la série culte «Friends».

Un mal pour un bien. Alors que Mariska Hargitay campe depuis 1999 Olivia Benson dans «New York Unité Spéciale», décrochant au passage le titre d’actrice ayant joué le plus longtemps le même personnage à une heure de grande audience dans l’histoire de la télévision américaine, la comédienne s’est prêtée à la confidence à l’occasion de sa participation au podcast «Good Hang» d'Amy Poehler.

Plus attirée par la comédie au début de sa carrière, l’actrice de 61 ans, devenue incontournable grâce à la série policière de NBC, a ainsi confié avoir auditionné à plusieurs reprises pour jouer dans la série culte «Friends».

«J'ai passé de nombreuses auditions pour des comédies. J'ai fait "Seinfeld" et "Single Guy", et j'ai passé de nombreuses auditions pour "Friends"», a-t-elle expliqué, citée par Variety, révélant au passage le rôle pour lequel elle auditionnait. «Je pense à Monica. J'ai toujours pensé que je finirais par jouer dans une sitcom ou une comédie», poursuit celle qui s’est au bout du compte illustrée dans un autre registre.

Un succès prédit par un médium

Un mal pour un bien finalement. Si le rôle de Monica lui est passé sous le nez dans les années 1990 et a été confié à Courtney Cox, Mariska Hargitay a décroché quelques années plus tard le rôle qui l’accompagne aujourd’hui depuis plus de deux décennies. L’actrice qui se rêvait humoriste, est d’ailleurs revenue sur son improbable rencontre avec un médium, lui annonçant sa future célébrité.

La comédienne, dont la carrière ne décollait pas à l’époque, a ainsi expliqué s’être rendue auprès de ce voyant sur les conseils d’amis alors qu’elle était à New York, pour assister à une pièce de théâtre, comme elle le faisait trois fois par an. «Il m’a dit… "Tu vois le visage que tu fais là ? Tu vois ce visage ?" J’ai répondu : "Oui". Il a enchaîné : "Tu vas devenir célèbre pour ce visage. Tu vas déménager à New York et tu seras célèbre pour ce visage"», s’est elle remémorée. Ce à quoi l’actrice explique lui avoir répondu : «Euh, non. J’habite à Los Angeles et je vais être une actrice comique», avant de conclure : «Six mois plus tard, je le jure devant Dieu… j’ai décroché New York, unité spéciale». Un rôle qu'elle tient depuis 27 saisons.