Super Bowl : le patron de la NFL soutient le concert de Bad Bunny face aux critiques

Le choix de confier le concert de la mi-temps du Super Bowl à la star Bad Bunny fait polémique aux Etats-Unis. [Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Roger Goodell, patron de la national Football league (NFL), a défendu mercredi la participation de Bad Bunny au concert de la mi-temps du Super Bowl.

La NFL ne reconsidèrera pas la venue de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl le 26 février prochain, a fait savoir Roger Goodell, mercredi à l’occasion de la réunion d'automne de la ligue national de football américain. 

Alors que le concert de la star mondiale Bad Bunny est vivement critiqué au sein des milieux conservateurs américains et jusqu’à la Maison Blanche, le patron de la NFL, Roger Goodell a défendu la participation de l’artiste lors de cet événement incontournable aux Etats-Unis. 

Un artiste de renommée mondiale

«C'est l'un des artistes les plus importants et les plus populaires au monde», a ainsi rappelé Roger Goodell, cité par la presse américaine, précisant que la décision de confier la mi-temps du Super Bowl n’a pas été prise à la légère. 

«C'est une décision mûrement réfléchie.», a-t-il souligné, rappelant par ailleurs que les choix faits par la NFL sont régulièrement critiqués. «Je ne suis pas sûr que nous ayons déjà sélectionné un artiste sans subir de critiques. C'est difficile quand on a des centaines de millions de téléspectateurs», a-t-il déclaré, assurant être «convaincu que ce sera un spectacle formidable (…) un moment passionnant et rassembleur.». 

Fervent opposant de Donald Trump, Bad Bunny a régulièrement critiqué la politique migratoire du président des Etats-Unis. De son côté, le choix de confier le concert du Super Bowl à l’artiste portoricain, véritable star planétaire du reggaeton, a provoqué l’ire des milieux conservateurs. Au début du mois, le président Donald Trump avait qualifié cette décision d’«absolument ridicule». Mardi 21 octobre, une pétition demandant son remplacement par un chanteur country de 73 ans a récolté plus de 50.000 signatures.

Pour rappel, le Super Bowl et son concert de la mi-temps réunissent des millions de téléspectateurs. C’est le rendez-vous sportif le plus suivi aux Etats-Unis. Il a attiré l’année dernière un peu plus de 127 millions de téléspectateurs selon CBNews. Un record.  

