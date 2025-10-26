Ariana Grande : la star admet que son rôle dans «Wicked»lui a redonné envie de chanter

La pop star américaine Ariana Grande a révélé avoir envisagé mettre un terme à sa carrière musicale, avant que son rôle dans le film «Wicked» ne la pousse à changer d’avis.

Quand le grand écran rallume la flamme. Invitée ce vendredi dans le podcast «Shut Up Evan», la chanteuse américaine Ariana Grande a fait quelques révélations concernant sa carrière, aussi bien musicale que cinématographique. Choisie par incarner Glinda, la gentille sorcière du pays d’Oz, dans «Wicked», l’adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale, la pop star a notamment admis que sans ce film, elle aurait peut-être arrêté de faire de la musique.

Avant de commencer ce nouveau projet, l’interprète du tube «7 Rings» avait secrètement décidé qu'elle ne «ferait plus jamais d'album». Mais pendant le tournage, a-t-elle poursuivi, «j’ai ressenti une véritable étincelle, un sentiment de reconnexion et une nouvelle inspiration». «Je pense que le fait d’interpréter Glinda a réveillé en moi une force qui me manquait et dont j'avais profondément besoin», a ajouté Ariana Grande, qui reprendra d’ailleurs son rôle dans un second volet attendu en novembre prochain.

Cet été, la star de 32 ans avait pris la parole sur son compte Instagram pour rassurer ses fans, inquiets de la voir délaisser la musique au profit du cinéma. «Très bête de supposer que juste parce que j'ai les mains pleines de projets, j'ai l'intention d'abandonner le chant et la musique», avait-elle déclaré. Désormais, celle qui a été annoncée au casting du quatrième volet de «Mon beau-père et moi», aux côtés de Robert de Niro et Ben Stiller, entend bien «trouver un équilibre» entre tous ces projets et «le faire à sa façon».