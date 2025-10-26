«Le pauvre, il n’a rien demandé» : David Hallyday se confie sur son fils Cameron

Invité sur RFM à l'occasion de la réédition de son dernier album «Requiem pour un fou», David Hallyday s’est livré comme rarement sur son fils Cameron, 21 ans, né de son union avec Alexandra Pastor.

David Hallyday a fait quelques confidences sur son fils Cameron Smet, fruit de ses amours avec Alexandra Pastor. Habituellement discret, le jeune homme de 21 ans, en tant que petit-fils de Sylvie Vartan et du Taulier, attire malgré lui l’attention, surtout depuis qu’il a tourné dans la nouvelle version du clip «Sang pour sang».

Et selon son père, cette exposition n’est pas toujours facile à vivre pour lui. «Le pauvre, il est dans tous ses états. Il n’a rien demandé», a confié David Hallyday au micro de RFM. Au cours de cet entretien diffusé ce dimanche, l’animateur Bernard Montiel n’a pas manqué de souligner à quel point son fils est «beau».

Ce à quoi David Hallyday a répondu : «D’accord, mais ça ne suffit pas». «Moi je sais de quoi il est capable, mais il n’a pas encore démontré, il est encore à l’université», où il étudie le monde des «affaires». Un choix que son père juge judicieux.

Réédition de «Requiem pour un fou»

«Avoir un sens du business, c'est quand même vachement important, donc il étudie ça et d’autres choses», a poursuivi l’artiste de 59 ans, qui s’apprête à sortir une nouvelle édition de son dernier album «Requiem pour un fou», en hommage à son père, Johnny Hallyday. Réédité en double CD, l’opus paraîtra le 7 novembre prochain et s’accompagnera d’une tournée.

En effet, le show «Requiem pour un Fou» sera de retour à partir du 6 novembre pour une trentaine de dates à travers toute la France. David Hallyday se produira notamment le 12 novembre au Dôme de Paris, le 29 novembre au Zénith Sud à Montpellier, le 30 novembre au Dôme de Marseille ou encore le 18 mars au Zénith de Nantes.