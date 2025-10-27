«Pluribus» : de quoi la nouvelle série du créateur de «Breaking Bad» parle-t-elle et quand sera-t-elle diffusée ?

«Pluribus», la nouvelle série de Vince Gilligan (créateur de «Breaking Bad»), arrive bientôt sur Apple TV. De quoi s’agit-il ?

Rhea Seehorn est entourée de gens étrangement heureux et serviables alors que le monde semble s'effondrer dans la bande-annonce de «Pluribus», tout récemment dévoilée par Apple TV. Cette série de science-fiction en neuf épisodes est signée Vince Gilligan, scénariste et réalisateur de «Breaking Bad» et co-créateur de «Better Call Saul».

L’actrice Rhea Seehorn, qui avait obtenu deux nominations aux Emmy Awards pour son rôle dans «Better Call Saul», y joue «la personne la plus malheureuse de la planète» chargée de «sauver le monde du bonheur». Dans la bande-annonce, son personnage semble être le seul à ne pas être tombé sous un charme. «Rassure-toi, Carol. Nous découvrirons ce qui te rend différente… Alors, rejoins-nous», lui dit le président des Etats-Unis.

En évoquant «Pluribus» auprès de Variety en 2023, Vince Gilligan avait déclaré que la série ne contiendrait «aucun crime ni aucune méthamphétamine», contrairement à ses deux précédentes séries. «Le monde change très brutalement dès le premier épisode, puis il est radicalement différent. C'est le monde moderne – le monde dans lequel nous vivons – mais il change très brutalement», avait-il indiqué quant à l’action. «Et les conséquences qui en découlent, espérons-le, donneront lieu à de nombreux épisodes dramatiques», avait-il ajouté.

Outre Rhea Seehorn, «Pluribus» met également en vedette Karolina Wydra («Sneaky Pete») et Carlos-Manuel Vesga («Donde Tú Quieras»), ainsi que Miriam Shor («American Fiction») et Samba Schutte («Our Flag Means Death»). «Pluribus» arrivera sur Apple TV le 7 novembre et a déjà été renouvelée pour une saison 2.