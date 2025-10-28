CINÉ+ OCS : nouvelle série «Extra-Lucide», thématiques «100% claustro» et «good prof, bad prof»… Découvrez les immanquables de novembre

Perceptions extra-sensorielles, angoisse et crise de panique ou salle des profs en folie… Pour novembre, le bouquet de chaînes CINÉ+ OCS a fait le plein en programmes à nous faire perdre la tête.

Novembre est un bon mois pour qui aime le gris et pour qui regarde CINÉ+ OCS. Comme à son habitude, le bouquet de chaînes proposera ces prochaines semaines une programmation riche et variée avec de nombreux rendez-vous immanquables.

Une série télépathique

Parmi eux, «Extra-Lucide», une série CINÉ+ OCS Signature d’Emmanuelle Destremau et Bruno Merle, qui sera diffusée en première exclusivité sur OCS à partir du 18 à 20h50. Prix de la meilleure réalisation et de la meilleure série 26 minutes au Festival de la Fiction de La Rochelle 2025, elle met en scène Camille Rutherford («Jane Austen a gâché ma vie») dans la peau de Denise, «une femme ordinaire. Ou presque. Depuis son plus jeune âge, elle entend les pensées des gens. Aucun esprit ne lui résiste. Comment, dans ces conditions, jouer le jeu de la vie en société ? Comment maintenir une relation de couple, d'amitié, de famille ? Comment aimer, comment être aimée ? Peut-on raisonnablement être lucide et heureux en même temps ?» Depuis un an, Denise vit recluse, loin des pensées du monde. Elle s’est réfugiée chez Joy (Sabrina Ouazani), sa meilleure amie, gloire déchue du porno. Deux super-héroïnes sans trop d’illusions…





Une soirée spéciale «claustro»

CINÉ+ OCS fera perdurer l’ambiance sombre d’Halloween avec une programmation «100% claustro». Pour les amateurs de films angoissants, rendez-vous en particulier sur CINÉ+ frisson le 13 avec, à partir de 20h50, «Prisonnière» de Valentin Vincent (2025), «Tunnel» de Seong Kim (2017) et «The Descent» de Neil Marshall (2005).





Des profs dans tous leurs états

Changement total d’ambiance encore sur CINÉ+ émotion qui consacrera une thématique «good prof, bad prof», avec une sélection de drames et de comédies dédiés au corps professoral. Parmi les films au programme, «Louise Violet» d’Eric Besnard (2024) avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois, «La Nouvelle Femme» de Léa Todorov (2023) avec Jasmine Trinca et Leila Bekhti, «Primaire» d’Hélène Angel (2026) avec Sara Forestier et Vincent Elbaz, et «La Salle des Profs» d'Ilker Catak (2023).

Mais aussi «Pas de vague» de Teddy Luissi-Modeste (2024) avec François Civil, «Bis repetitae» d’Emile Noblet (2024) avec Louise Bourgoin, «Bad Teacher» de Jake Kasdan (2011) avec Cameron Diaz, et «Ça commence aujourd’hui» de Bertrand Tavernier (1999), avec Philippe Torreton.

Il ne faudra pas non plus manquer le formidable documentaire «Apprendre» de Claire Simon (2024), qui plonge dans le quotidien d’une école élémentaire d’Ivry-sur-Seine, le 11.





Premiers concernés, les enfants ne seront évidemment pas oubliés et auront quant à eux notamment droit à la saga «Drôle de Prof» sur CINÉ+ family. Tous ces programmes et bien plus encore sont à retrouver ici.