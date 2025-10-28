«One Pièce» : la date de sortie de la saison 2 enfin dévoilée

Toute l’actu en direct 24h/24
Après une première saison réussie de l'adaptation du manga «One Piece» en live action, la date de sortie de la saison 2 a été dévoilée.

Encore un peu de patience pour les fans. Près de deux ans après la sortie de la première saison de «One Piece», adaptation du manga fleuve de Eiichiro Oda, la plate-forme Netflix a annoncé qu'une saison 2 serait disponible dès le 10 mars prochain. 

Au programme de cette seconde saison en prises de vue réelles, les mésaventures d'une bande de pirates plus connue sous le nom des Chapeaux de Paille, naviguant à la recherche du «One Piece», un trésor légendaire caché par Gold Roger, l'ancien roi des pirates. Si la saison 1 s'est achevée avec la célébration de Monkey D. Luffy et du reste de l'équipage après leur victoire face à Arlong, les pirates ont mis les voiles vers leur prochaine aventure, qui semble parcourir l'île de Drum, comme en témoigne le paysage glacial dévoilé sur l'affiche. 

Avec une nouvelle prime placée sur la tête de Luffy, les épisodes à venir seront synonymes de dangers, comme le précise le synopsis, où la tribu d'aventuriers «met le cap sur l'extraordinaire Grand Line, une étendue d'eau légendaire où dangers et merveilles les attendent à chaque tournant. En parcourant ce royaume imprévisible à la recherche du plus grand trésor du monde, ils rencontreront des îles étranges et une multitude de nouveaux ennemis redoutables».

Avec au casting toujours Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Emily Rudd dans la peau de Nami et Mackenyu en Roronoa Zoro, d'autres acteurs feront eux aussi leur retour, à l'image de Jacob Romero Gibson, Taz Skyler, Morgan Davies et Jeff Ward. 

Si une troisième saison est d'ores et déjà prévue au programme, les producteurs ont avoué au média Deadline que leur souhait était de terminer «One Piece» en douze saison, une mission honorable pour un manga qui ne compte pas moins de cent cinq tomes. 

