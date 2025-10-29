Les costumes originaux de la série «Batman» atteignent près d'un million de dollars aux enchères

De nombreux objets issus de séries américaines iconiques des années 1960 et 1970 ont été vendus aux enchères vendredi dernier, dont des costumes de la série «Batman» qui ont été particulièrement disputés.

Les batcostumes des justiciers masqués se sont arrachés à prix d’or. Les combinaisons de Batman et Robin portés par Adam West et Burt Ward dans la série diffusée sur ABC de 1966 à 1968 ont été vendues pour un montant de 575.000 dollars (495.000 euros) dans le cadre d’enchères organisées vendredi dernier.

Cette vente, où de nombreux autres costumes légendaires de la télévision ont trouvé de nouveaux acquéreurs, était organisée par Heritage Auctions et concernait 350 objets souvenirs de la collection du Dr Stewart Berkowitz, un des premiers utilisateurs d'eBay décédé l'année dernière à l'âge de 64 ans. Elle aura généré au total 3,17 millions de dollars de ventes (2,72 millions d'euros frais d'acheteur inclus).

Parmi les autres lots issus de la série «Batman» - dont le montant s'élève à elle seule à 989.500 $ (850 millions d'euros) - figuraient également celui porté par Cesar Romero dans le rôle du Joker, qui a atteint 212.000 $, ainsi que ceux portés par Yvonne Craig (qui jouait Batgirl, à 87.500 $), Julie Newmar (alias Catwoman, à 68.750 $) et Burgess Meredith (le Pingouin, 46.250 $).

Des personnages qui ont marqué leur époque

«Cette vente aux enchères était une véritable déclaration d'amour à l'âge d'or de la télévision», a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage Auctions, dans un communiqué. «Stewart Berkowitz a constitué cette collection par pure passion pour les séries et les personnages qui ont marqué toute une époque.» «Voir des collectionneurs du monde entier réagir avec autant d'enthousiasme - et voir des pièces emblématiques de ‘Batman’, ‘Wonder Woman’, ‘Happy Days’ et ‘Star Trek’ trouver de nouveaux propriétaires - a été incroyablement gratifiant, a-t-il ajouté. Cela confirme que les histoires et les héros des séries télévisées classiques continuent d'inspirer des générations.»

Parmi les costumes emblématiques des années 1960/1970, celui de «Wonder Woman» a été vendu 225.000 dollars.



Deux vestes en cuir du personnage de Fonzie portées par Henry Winkler dans la série «Happy Days» ont été vendues respectivement 87.500 $ et 75.000 $.

ABC

Et deux costumes du capitaine Kirk portés par William Shatner dans la série «Star Trek» ont été adjugés respectivement 62.500 $ et 52.500 $.