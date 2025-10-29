Lucky Luke : anti-héros, absence des Dalton et de Jolly Jumper... «Dakota 1880» rend un hommage décalé au cow-boy

Lucky Luke revient dans l'album hommage «Dakota 1880», disponible dès vendredi 31 octobre. Les auteurs, Brüno au dessin et Appollo au scénario, font vivre des aventures inédites au cow-boy, sans ses acolytes habituels.

Les aventures de Lucky Luke continuent, mais sous une nouvelle forme, en parallèle du cycle officiel des aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dans un album hommage baptisé «Dakota 1880», le dessinateur Brüno et le scénariste Appollo sont les auteurs du prochain album, qui sortira le 31 octobre prochain. Mais le célèbre cow-boy du Far West américain ne sera pas accompagné de Jolly Jumper ou des Dalton.

Dans cet album, composé de 7 récits courts, le lecteur pourra suivre un Lucky Luke jeune, qui «embrasse l'aventure malgré lui. Il aimerait passer tranquillement le temps à pêcher ou jouer aux échecs, mais on vient le chercher pour lui demander son aide. C'est une sorte d'anti-héros», précise Brüno.

«Un album semi-réaliste»

«Nous avons fait un album semi-réaliste, qui est un peu contemplatif», ajoute-t-il. Le cow-boy américain se glisse dans le rôle d'un anti-héros, chose suffisamment rare pour être souligné. Les auteurs ont confié à l'AFP avoir eu «une grande liberté», tout en respectant strictement les règles des ayants droits des créateurs de l'oeuvre originale, Morris puis René Goscinny, à savoir que Lucky Luke ne doit ni tuer, ni fumer. À l'instar des albums de Matthieu Bonhomme («L'homme qui tua Lucky Luke») et Blutch («Les Indomptés»), les auteurs font faire au héros un pas de côté aussi original que passionnant.

Alors qu'elle fêtera ses 80 ans en 2026, l'oeuvre s'est écoulée à près de 300 millions d'exemplaires grâce aux pas moins de 80 albums publiés.