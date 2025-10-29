Paris Games Week 2025 : les 3 événements à ne surtout pas manquer

La Paris Games Week 2025 est de retour du 29 octobre au 2 novembre, et s'annonce comme l'édition la plus immersive de son histoire. Voici les 3 événements à ne surtout pas manquer lors de ce rassemblement phare du jeu vidéo, qui dépasse les frontières du gaming pour embrasser la pop culture et les performances artistiques.

Une inauguration sur les chapeaux de roue, de la symphonie envoûtante et une compétition entre champions attendent les visiteurs.

La Paris Games Night ouverte pour la première fois au public

La Paris Games Week (PGW) commence en fanfare ce mercredi 29 octobre avec la Paris Games Night, une soirée inaugurale qui permet de découvrir le salon en avant-première. Pour la toute première fois, cet événement traditionnellement réservé aux professionnels s'ouvre au grand public avec un quota limité de places. À partir de 17h, explorez les Halls 1 et 2.2 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour découvrir les premiers stands et previews de jeux vidéo. Mais le clou du spectacle arrive à 21h30 au Dôme de Paris.

La PGW 2025 sera lancée par le chanteur Bigflo et le Youtubeur Squeezie, avant de laisser place à un concert symphonique grandiose interprété par le Sinfonia Pop Orchestra et le chœur Cinephonia. Plus de 75 musiciens et choristes revisiteront sur scène les bandes-son mythiques de jeux vidéo, comme Hogwarts Legacy ou Skyrim, en passant par Mafia et Assassin's Creed.

Le concert événement «Clair Obscur : Expedition 33»

Le jeudi 30 octobre 2025, la PGW passe à la vitesse supérieure avec une Night Session (21h30-23h30) dédiée au phénomène «Clair Obscur : Expedition 33». Ce RPG narratif français, acclamé pour son univers fantastique et sa bande-son envoûtante signée Lorien Testard et Alice Duport-Percier, s'offre un traitement royal : un concert symphonique au Dôme de Paris.

Plus que quelques jours avant le concert « Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony » à la PGW



De nouvelles places à 39€ sont dès à présent disponibles



Rendez-vous le jeudi 30 octobre à 21h30 au… — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) October 24, 2025

Sur scène, l'Orchestre Curieux interprètera les morceaux épiques du jeu, tandis que des artistes peindront en live des fresques projetées en harmonie avec la musique. Un spectacle visuel et auditif unique, où l'art et le son fusionnent pour plonger dans l'univers du jeu, qui a déjà conquis des millions de joueurs depuis sa sortie. Mais l'événement ne s'arrêtera pas là. Les visiteurs pourront vivre une expérience inédite en découvrant des Artworks et visuels exclusifs lors de «Clair Obscur : Expedition 33 – L’Exposition». L'occasion idéale de plonger dans l'univers du jeu créé par le studio Sandfall interactive.

L’esport sur le devant de la scène

Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre 2025, l'esport prend les devants à la PGW avec un programme explosif qui met en lumière les meilleures équipes du moment. Pour la première fois de son histoire, la finale des EMEA Masters Summer Split se jouera sur la grande scène de la Paris Games Week, au Dôme de Paris, le dimanche 2 novembre.

Notre équipe Rocket League 2026 sera présente à la #PGW2025 sur le stand @Fnac



Au programme : Meet & Greet et session de jeu avec les joueurs !



RDV le 30/10 entre 12h et 14h

@ParisGamesWeek — Karmine Corp (@KarmineCorp) October 26, 2025

Véritable tremplin pour les talents émergents de League of Legends en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la compétition s’invite au cœur d’un rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France, pour une finale entre les deux meilleures équipes du circuit. Autre nouveauté, la Trackmania World Cup se déroulera à la PGW, avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 4.000 spectateurs.

L’événement promet une ambiance électrique et une expérience esport inoubliable, avec des matchs spectaculaires en 2vs2 et un prize pool de 18.000 euros. Enfin, vendredi 31 octobre, l’événement accueillera la toute première finale de la nouvelle compétition féminine signée Riot Games : les «Game Changers Rising». Ce tournoi 100% féminin, inspiré du succès de Valorant Game Changers, réunit huit équipes avec des phases qualificatives en ligne menant à cette grande finale live.