Adam Driver, de retour à la télévision avec la série «Rabbit Rabbit», réalisée par Philip Barantini

Adam Driver tiendra le rôle principal dans une série dramatique sur une prise d'otages intitulée «Rabbit, Rabbit», et réalisée par le créateur du succès «Adolescence».

Quinze ans après sa révélation dans la série «Girls» de Lena Dunham, Adam Driver va bientôt faire son retour sur le petit écran. L’acteur connu pour avoir depuis incarné Kylo Ren dans la franchise «Star Wars», ainsi que pour ses rôles dans «Marriage Story», «Ferrari» ou «House of Gucci», aura le rôle principal dans «Rabbit, Rabbit», une série dramatique policière sur une prise d'otages, décrite comme étant dans la veine d'«Un après-midi de chien», rapporte Deadline.

Selon le synopsis, «Rabbit, Rabbit» raconte l'histoire d'un détenu évadé qui, acculé par les forces de l'ordre dans une aire de repos, prend des otages pour tenter de négocier sa libération. La situation dégénère rapidement en une «expérience sociale incontrôlable avec ses captifs», se transformant en «un duel émotionnel intense avec un négociateur de crise chevronné du FBI, formé à l'empathie tactique».

Un rôle encore inconnu

On ignore pour l'instant quel personnage, de l'évadé ou du négociateur, Adam Driver interprétera. La réalisation est assurée par Philip Barantini, à qui l’on doit la série en plan-séquence «Adolescence». Le scénario est écrit par Peter Craig, qui a co-écrit «The Batman» (avec le réalisateur Matt Reeves) mais aussi «Top Gun : Maverick», et créé la série Apple «Dope Thief».

Acquise par Netflix, «Rabbit, Rabbit» n’a pas encore de date de diffusion. D'ici là, on pourra notamment le voir dans une autre série, «The Dealer», au côté de Jessica Chastain. Au cinéma, on le retrouvera prochainement dans «Paper Tiger», écrit et réalisé par James Gray, avec Miles Teller

et Scarlett Johansson. L'acteur est aussi annoncé dans le prochain film de Ron Howard, dans lequel il doit donner la réplique à Anne Hathaway.