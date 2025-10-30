Miss Univers : un célèbre ancien footballer français intègre le jury du concours

Un ancien joueur phare de Chelsea, du PSG et du Real Madrid rejoindra le jury de la 74e édition de Miss Univers, concours de beauté international prévu en novembre prochain en Thaïlande.

Une reconversion inattendue. Le comité Miss Univers a annoncé que Claude Makelele, ex-footballeur star de l'équipe de France, figure parmi les jurés de la 74e édition du concours de beauté internationale, qui se tiendra le 21 novembre à l’Impact Arena de Pak Kret (Thaïlande).

«De ses années de championnat avec @realmadrid à @chelseafc et @psg Claude continue d'inspirer des générations à travers le sport et au-delà. Sa carrière remarquable en tant que joueur et entraîneur à son influence continue en tant que modèle mondial - il incarne l'excellence et l'intégrité», a écrit l'organisation sur Instagram le mardi 28 octobre dernier.

Miss France 2024 représentera la France

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Claude Makélélé a commencé sa brillante carrière au Stade Brestois puis au FC Nantes, avant de jouer trois ans au Real Madrid, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2002.

Durant son parcours, il a participé à plus de 70 sélections avec les Bleus, notamment lors de la finale de la Coupe du monde en 2006, avant de terminer sa carrière de milieu de terrain avec le Paris Saint-Germain (PSG).

L'infatigable milieu de terrain s'est ensuite essayée au métier d'entraîneur, à la tête du SC Bastia (Corse), du KAS Eupen (Belgique) ou encore du PAE Asterias Tripolis (Grèce).

Miss France 2024, Ève Gilles, défendra les couleurs de la France en novembre prochain afin de «montrer que la diversité est une richesse dans un concours permettant à toutes les femmes d’atteindre leurs objectifs tout en s’appropriant ce qu’elles sont ».