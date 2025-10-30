«Stranger Things» : l'ultime saison se dévoile dans une nouvelle bande-annonce sensationnelle

Les fans de «Stranger Things» devront bientôt faire leurs adieux à Hawkins et ses habitants. Pour patienter avant la diffusion des derniers épisodes, l'ultime saison de la série à succès s'est dévoilée ce jeudi dans une nouvelle bande-annonce, toujours aussi surnaturelle.

The final countdown. L'Upside Down passe à l'attaque dans une nouvelle bande-annonce de la cinquième et dernière saison de «Stranger Things», diffusée sur Netflix dès le 26 novembre prochain. Sur une reprise entraînante de «Who Wants to Live Forever» de Queen, se déploie la main repoussante de Vecna, principal antagoniste de la saison précédente, interprété par Jamie Campbell Bower.

A l'automne 1987, les habitants d'Hawkins n'ont alors qu'une seule et unique mission, portée par la voix de Mike (Finn Wolfhard) : «trouver Vecna et en finir une bonne fois pour toutes, ensemble», afin de préserver la petite ville du Midwest de la créature sadique bien déterminée à envahir le monde réel.

les habitants d'hawkins placés sous quarantaine

L'une des bandes d'amis les plus célèbres de la plate-forme au N rouge a du pain sur la planche. Alors que la ville d'Hawkins est placée en quarantaine militaire, surveillée de près par une armée de soldats, l'angoisse ne cesse de monter. Eleven, le personnage qui a révélé au grand public l'actrice Millie Bobby Brown et Hopper, campé par David Harbour, semblent mener leur propre quête dans l'Upside Down, tandis que Mike observe Joyce, rôle porté par la célébrissime Winona Ryder, submergée par l'inquiétude pour son fils (Noah Schnapp).

Et pour cause : dans les derniers instants de la bande-annonce, Vecna, debout dans une base militaire en flammes et jonchée de dépouilles de soldats, fait léviter vers lui Will grâce à ses pouvoirs télékinésiques. D'une voix âpre, la créature aux airs d'arachnide lui murmure : «William, tu vas m'aider, une dernière fois».

Une dernière saison diffusée en 3 parties

Dans une interview accordée au magazine Variety datant du 15 octobre, les créateurs de «Stranger Things», Matt et Ross Duffer, avaient expliqué qu'ils avaient conçu la dernière saison de manière à relier entre elles toutes les intrigues disparates des quatre précédentes, s'engageant ainsi à répondre à de nombreuses questions brûlantes, à commencer par «ce qu'était l'Upside Down», a déclaré Ross Duffer. «À chaque saison, on se disait : "On devrait en parler ? Et nous répondions : "Non, attendons". Finalement, arrivés à l'ultime saison, nous n'avions plus vraiment le choix, et nous nous sommes dit : "Bon, il faut le faire maintenant !"», a confié le co-réalisateur, annonçant que «l'histoire était [désormais] complète».

Encore un peu de patience avant de découvrir l'épilogue de l'une des séries de science-fiction les plus réussies. La dernière saison comptera huit épisodes, dont les quatre premiers seront diffusés par Netflix le 27 novembre. Il faudra ensuite attendre près d'un mois et le lendemain de Noël avant de pouvoir visionner les trois suivants. L'ultime épisode sera quant à lui diffusé le soir du réveillon du Nouvel An, et durera près de deux heures. Dans une initiative sans précédent, la plate-forme de streaming diffusera également le dernier épisode dans plus de 350 salles de cinéma américaines le même soir, jusqu'au 1er janvier 2026.

Dès le 7 novembre, il sera possible de rejoindre l'univers de «Stranger Things» à travers des quiz, des jeux interactifs, des interviews avec les équipes de la séries, mais surtout la diffusion exclusive des cinq premières minutes de la saison 5, à découvrir sur le site Tudum dès le 7 novembre, à partir de 2 heures du matin, heure française.