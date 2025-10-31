«De très mauvais goût» : pour Halloween, Julia Fox choque la toile en apparaissant déguisée en Jackie Kennedy éclaboussée de sang

Pour Halloween, Julia Fox a choisi de se déguiser en Jackie Kennedy, l’épouse de l’ancien président américain John F. Kennedy. Vêtue d’un tailleur rose, elle a incarné la Première dame couverte de sang après l’assassinat de l’ancien chef de l’État à Dallas, en novembre 1963. Un costume qui n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes.

Un tailleur qui fait tâche. Invitée à la soirée «The Cursed Amulet» organisée à New York par l’humoriste Julio Torres à l’occasion de Halloween jeudi 30 octobre, l’actrice italo-américaine Julia Fox s’est présentée vêtue d’un tailleur rose éclaboussé d’une flaque de sang. Une référence au tailleur de Jackie Kennedy après l’assassinat de son époux, l’ex-président américain John F. Kennedy, tué alors que le cortège présidentiel traversait à vitesse réduite le centre-ville de Dallas, au Texas, en 1963.

Un costume controversé composé d’un ensemble jupe-tailleur en tweed rose à double boutonnage - signature stylistique de l’ancienne Première dame -, d’un chapeau cloche, et d’un sac à main structuré. Vogue Espagne, qui a partagé un cliché de la comédienne de 35 ans, a vu sa publication assaillie de commentaires mitigés de la part des internautes.

«Je ne pense pas que ce soit un costume approprié. Et plus encore dans les circonstances où c’est arrivé. C’est de très mauvais goût», «Un manque de respect», «Ce n’est pas un bon costume, il y a des choses qui ne devraient jamais être des costumes d’Halloween et celui-ci en fait partie», a-t-il été possible de lire sous la photographie.

Un souvenir douloureux pour les Américains

Il est vrai que 98 minutes après l’assassinat de John F. Kennedy, son épouse, Jackie, avait choisi de se tenir au côté de Lyndon B. Johnson, vice-président élu, alors qu’il prêtait le serment de respecter et de faire respecter la Constitution américaine en tant que nouveau président des États-Unis. La Première dame, fraîchement déchue, portait toujours le tailleur éclaboussé par les tâches du sang de son époux, après avoir reçu une balle en pleine tête dans la décapotable au sein de laquelle ils paradaient.

Pour l’historien Steve Gillon, ce choix «signifiait pour la nation la continuité du gouvernement», affirmait-il dans les colonnes de People en 2022.

Jackie Kennedy «comprenait qu’elle avait un rôle à jouer pour aider la nation à passer à un nouveau président. Ils avaient en fait préparé une autre robe pour elle, mais elle a refusé de la porter», a assuré l’historien américain.

La tenue, toujours tachée de sang, se trouve aujourd’hui aux Archives nationales, à Washington D.C., où elle est conservée depuis 1964. Selon le Los Angeles Times, la femme de chambre de Jackie Kennedy, Providencia Paredes, avait rangé le tailleur dans un sac une fois que la Première dame était retournée à la Maison-Blanche.

«Au cours des six mois qui ont suivi, une boîte est arrivée au siège des Archives nationales, dans le centre-ville, où sont conservés des trésors tels que la Constitution et la Déclaration des droits», a indiqué le LA Times. «Elle contenait le tailleur, le chemisier, le sac à main et les chaussures, et même ses bas, ainsi qu’une note non signée sur le papier à en-tête de Janet Auchincloss, la mère de Jackie Kennedy, sur laquelle était inscrit "Le tailleur et le sac de Jackie, portés le 22 novembre 1963"».

Il n’est donc pas étonnant que le choix de Julia Fox de se servir du terrible événement vécu par la Première dame pour divertir ses partenaires de soirée n’ait pas été accueilli de la meilleure des manières.